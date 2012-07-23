تفاوت درخواست مردم از استاندار فارس/ توسعه دغدغه مردم فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه سالن شهید امامی استانداری فارس مثل دوشنبه های اول هر ماه باز هم شاهد حضور مردمی بود که درخواست ملاقات با استاندار فارس را داشتند که در این میان طی ملاقات مردمی استاندار و مدیران ارشد استان فارس بیش از 120 نفر مشکلات خود را از نزدیک با استاندار و یا دیگر مدیران فارس مطرح کردند و هر کدام خوشحال از انجام این کار سالن را ترک کردند.

دیدار مردمی از حدود ساعت 10 صبح آغاز شد که مردم با در دست داشتن شماره ای خاص در انتظار ملاقات و مطرح کردن مشکل خود با نماینده ارشد دولت در استان بودند.

تعدادی از ملاقات کنندگان مشکلات شخصی خود را به استاندار فارس مطرح کردند و دیگران نیز مشکلات مربوط به درمان خود و نزدیکان را به عنوان گلایه به صادق عابدین استاندار فارس گفتند.

اما در این میان کسانی نیز بودند که درخواست نوع دیگری از کمک استاندار را داشتند که پس از طرح موضوع مشکلات خود، استاندار فارس نیز با مشورت با دیگر مدیران استان دستور رفع مشکلات آنها را صادر کرد.

صنفی و تخصصی شدن درخواست ها از اتفاقات خوب ملاقات مردمی استاندار فارس است که حاصل فرهنگ سازی خوب مدیران استان و شهرستان می باشد.

حضور گروه های مختلف اجتماعی در این دیدار از دیگر اتفاقات شایان ذکر ملاقات مردمی استاندار فارس بود که هر کدام از آنها مباحث خود را به نوعی با استاندار فارس مطرح کردند و صادق عابدین نیز در این میان دلایل عدم رفع مشکلات مردم را از مدیران دستگاه های مربوطه جویا می شد.

دیدارهای مردمی استاندار فارس طی یک سال گذشته در روزهای دوشنبه اول هر ماه برگزار می شود که ملاقات مردمی امروز نسبت به اولین ملاقات مردمی های صادق عابدین تفاوت های فراوانی داشت.

شاید بتوان بیشترین مشکلات مردم استان در اولین ملاقات های خود با استاندار فارس را تنها به مشکلات بانکی، عدم همکاری مدیران استان و یا تسهیلات بانکی عنوان کرد اما امروز درخواست های مردم استان از صادق عابدین به کلی متفاوت با گذشته است زیرا امروز مردم استان فارس درخواست تسهیلات و یا کمک مالی ندارند بلکه درخواست برای ارایه مجوز سرمایه گذاری و یا ایجاد اشتغال های بیشتر را با استاندار فارس مطرح می کنند تا با در دست داشتن دستور استاندار در توسعه استان سهم بیشتری ایفا کنند.