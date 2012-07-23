روسیه اجازه نمی دهد سناریوی افغانستان درباره سوریه تکرار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد باقی ماندن ناظران بین المللی در سوریه تاکیدی بر وجود راه حل میانه در سازمان ملل متحد است.



رئیس جمهور روسیه که پس از دیدار با ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر سوچی روسیه سخن می گفت، خاطر نشان کرد : روسیه با تغییر وضعیت سوریه بر اساس سناریوی خونین جنگ داخلی که ممکن است سالهای طولانی همانند وضعیت کنونی افغانستان طول بکشد، مخالف است.



پوتین گفت : در ارتباط با توافقاتی که در سازمان ملل متحد درباره تمدید حضور تیم ناظران بین المللی به دست آمد، باید گفت این مسئله بر امکان ایجاد راه حل میانه در این نهاد تاکید می کند.