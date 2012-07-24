مرکز رسیدگی به امور مساجد استان سمنان آغاز بکار کرد

حجت الاسلام حسینعلی قدرتی در گفتگو با خبر نگار مهر ضمن اشاره به راه اندازی مرکز رسیدگی به امور مساجد در استان سمنان، گفت: تمام مساجد استان تحت نظر این مرکز فعالیت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: جذب بیشتر مردم به ویژه جوانان و نوجوانان به مساجد، هدفمند کردن فعالیت ها، بر نامه ها و ساماندهی آنها، هماهنگی بین نیروها و استفاده بیشتر از پتانسیل های موجود و ارائه خدمات بهتر و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مساجد از مهمترین اهداف برای تشکیل مرکز رسیدگی به امور مساجد و شورای عالی است.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان سمنان حمایت از فعالیت های عمرانی، فرهنگی، تبلیغی، آموزشی، برگزاری همایش ها، آموزش ائمه جماعات و هیئت امنا و خادمین را از عمده ترین برنامه های آینده این مرکز دانست.

وی گفت: امسال با وجود فعالیت مرکز رسیدگی به امور مساجد، زمینه ای فراهم می شود تا در سال 92 باتقویم برنامه ای متمرکز، دیگر مشکلات موازی کاری در مساجد را نداشته باشیم.

قدرتی تشکیل شورای عالی فرهنگی استان سمنان را از مهمترین فعالیت امسال مرکز رسیدگی به امور مساجد استان عنوان کرد و اظهار داشت: حل مشکلات فرهنگی در مساجد از مهمترین وظیفه این شورا محسوب می شود.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان سمنان در پایان با اشاره به اینکه در برخی از مساجد استان شورای فرهنگی تشکیل شده است، اضافه کرد: امیدواریم این شورا تا پایان امسال در تمام مساجد تشکیل شود.