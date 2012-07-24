طرح رحمت با حضور پلیس در 300 مسجد زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی شرفی با تبریک فرارسیدن ماه رمضان افزود: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، با حضور کلیه فرماندهان، مسئولان و کارکنان انتظامی استان، جلسات محفل انس با قرآن در قالب "طرح نورالمبین" با برنامه های قرائت، تجوید و تفسیر قران کریم برگزار می کند.

وی با اشاره به اینکه نظم و امنیت مطلوب و پایدار بدون مشارکت جدی مردم و پلیس میسر نمی شود، ادامه داد: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای جلب و مشارکت بیشتر مردم در طرح های مختلف انتظامی استان است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان، با بیان اینکه مشارکت مردم نیز به خودی خود اتفاق نمی افتد بلکه نیازمند برنامه ریزی و اجرای طرح های مختلف است افزود: در راستای کاهش جرائم و جلب مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرح ها، طرح رحمت فرماندهی انتظامی استان زنجان در ماه مبارک رمضاناجرا می شود .

سردار شرفی تاکید کرد: در این طرح و در راستای کاهش جرائم کلیه معاونان، روسا و فرماندهان با حضور در 300 مسجد در ارتباط با مسائل، مشکلات و انتظارات پلیس و مردم 300 سخنرانی خواهند کرد.