45 محفل انس با قرآن در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: امسال نیز همانند سال ‌های گذشته برنامه ‌های مختلفی به مناسبت ماه رمضان در امامزاده ‌های استان زنجان در نظر گرفته شده است.



وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از وظایف اداره کل اوقاف استان زنجان ترویج فرهنگ ثقلین است ادامه داد: برگزاری محافل انس با قرآن و همچنین ترتیل خوانی و جزء خوانی قرآن از جمله‌ برنامه ‌هایی است که در ایام ماه مبارک رمضان در امامزاده ‌های استان زنجان اجرا می‌ شود.



حجت‌الاسلام باقری با اشاره به برگزاری محافل انس با قرآن در استان زنجان افزود: امسال 25 جلسه تفسیر قرآن کریم در امامزاده‌های استان زنجان برگزار می ‌شود.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان همچنین با اشاره به برگزاری 4 محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری، افزود: توزیع مواد غذایی، محصولات فرهنگی و همچنین اطعام ایتام از جمله اقداماتی است که در ماه مبارک رمضان توسط اداره کل اوقاف صورت می گیرد.



حجت الاسلام باقری از تربیت سه هزار و 200 حافظ قرآن کریم در استان زنجان خبر داد و گفت: تربیت حافظان قرآنی در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری صورت می گیرد.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان سهم سازمان اوقاف در زمینه تربیت حافظان قرآنی را یک میلیون نفر عنوان کرد و افزود: سهم اداره کل اوقاف استان زنجان نیز در این زمینه تربیت بیش از سه هزار و 200 حافظ قرآن کریم است.



حجت الاسلام باقری با تاکید بر اینکه حافظان این طرح تنها حافظ کل قرآن کریم نیستند، ادامه داد: افرادی که در این راستا، یک دهم قرآن را نیز حفظ کرده باشند حافظ محسوب می شوند.



وی با اشاره به اینکه تربیت حافظان قرآن بر اساس رده های سنی که تعیین شده و همچنین توانایی آنها از نظر سنی صورت می گیرد ادامه داد: گروه اول حافظان قرآن، سنین 7 تا 12 سال جهت حفظ سوره های کوچک قرآن است.



حجت الاسلام باقری گروه دوم حافظان شرکت کننده در این طرح را رده سنی 13تا 18 سال جهت حفظ جزء30 و یک عنوان کرد و ادامه داد: در این طرح افراد بالاتر از 18 سال در گروه سوم قرار دارند .



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان همچنین با اشاره به اقدامات اداره کل اوقاف استان زنجان در زمینه تربیت حفاظ قرآنی گفت: در حال حاضر تربیت حفاظ در مراکز فرهنگی و امامزادگان آغاز شده و امید است این کار تا پایان سال جاری با رسیدن به اهداف تعیین شده به پایان برسد.

