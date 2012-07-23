به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز روز دوشنبه کارخانه پژو سیتروئن و تویوتای ژاپن از امضای تفاهم نامه همکاری در بخش خودروهای تجاری سبک خبر دادند.

قراردادی که تا سال 2020 ادامه خواهد داشت. دو گروه امضا کننده در اطلاعیه ای اعلام دادند که تولید کنندگان فرانسوی در کارخانه خودرو سازی سولنور فرانسه، خودروهای با اندازه متوسط برای ژاپن تولید خواهند کرد که در اروپا تحت نام تویوتا وارد بازار خواهد شد.

بر طبق این تفاهم نامه کارخانه پژو سیتروئن از سه ماهه دوم سال 2013 فعالیت خود را برای ژاپن آغاز خواهد کرد. به گزارش روزنامه اقتصادی « نیکی» ژاپن، کارخانه پژو سیتروئن سالانه بین 5000 تا 10000 خودرو برای تویوتا تولید خواهد کرد.

سخنگوی پژو سیتروئن اعلام کرد هنوز هیچ قراردادی امضا نشده اما مذاکرات بخوبی پیش می رود.

شرکت خودرو سازی پژو سیتروئن در اوایل ماه ژوئیه از حذف 8000 عنوان شغلی خبر داده بود و رئیس این شرکت، فیلیپ وارین، امروز با نخست وزیر فرانسه برسر این موضوع گفتگو خواهد داشت.

