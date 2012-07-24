توسعه فرهنگی زیربنای توسعه همه جانبه/ لزوم ترویج ارزشهای بومی و محلی

محمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر توسعه فرهنگی را زیر بنای توسعه در ابعاد مختلف دانست و اظهارداشت: نقش آموزش پرورش در اجرای برنامه های فراگیر آموزشی و ترویج تعالیم اسلامی به منظور نیل به توسعه فرهنگی در آینده انکار ناپذیر است.

وی اظهار داشت: توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزشهای محلی و ملی باید بتواند از طریق برنامه ریزیهای فرهنگی و اجتماعی به نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد.

این کارشناس فرهنگی گفت: توسعه فرهنگی در هر جامعه ای بخشی از راهبردهای عملی خود را از طریق بسط صنایع و تحول سنت های فرهنگی و محتوای فرهنگ قرار داده است.

وی افزود: یکی از راههای گسترش توسعه فرهنگی در جوامع شناخت میراث فرهنگی و ارزشهای بومی و محلی آن جامعه است.

صادقی ادامه داد: در توسعه توریسم به مسئله فرهنگ توجه خاصی می شود، آثار باستانی و کهن هر کشور معرف فرهنگ خاص همان کشور است، این آثار دارای ارزشهای معنوی بسیار زیادی است که برای آن قوم به طور اخص و جاذبه های برای دیگران به طور اعم دارد که در نتیجه باعث جلب و جذب دیگران برای بازدید و شناخت آن جاذبه ها و آثار می شود.

وی تاکید کرد: اهمیت توسعه فرهنگی مسئله ای راهبردی در هر نظام اجتماعی است و به هر اندازه ای که مورد غفلت و سهل انگاری قرار گیرد، ارکان جامعه بیشتر آسیب می بیند.