به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها که پیش از آغاز فصل جدید پیکارهای لیگ برتر انجام خواهد شد به عنوان یک میدان تدارکاتی برای تیمها خواهد بود و به همین دلیل تاکنون اکثر تیمهای حاضر در این مسابقات برای شرکت در جام حذفی اعلام آمادگی کردهاند.
برهمین اساس تیمهای هیاتهای جودوی استانهای مرکزی، کردستان، فارس، ایلام، قزوین، مازندران و کارگران خراسان رضوی، مهاجران افغان، ارتش، گاز مسجدسلیمان، پاس خراسان رضوی و گاز فجرجم برای شرکت در جام حذفی اعلام آمادگی کردهاند.
سازمان لیگ فدراسیون جودو اعلام کرده است این تیمها و سایر تیمهایی که قصد حضور در این مسابقات را دارند میبایست از تاریخ 16 شهریور لغایت 22 شهریورماه نسبت به تحویل مدارک خود اقدام کنند. تیمهای اول تا سوم این رقابتها برای حضور در جام فجر از اولویت برخوردارند.
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