سید رضا موسوی به منظور تشریح برنامه های فرهنگی و هنری ویژه ماه مبارک رمضان در شهرری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دلیل طراحی برنامه "بر آستان جانان" از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ماه مبارک رمضان به واسطه خلا فرهنگی بود که در جامعه ما وجود داشت.

وی ادامه داد: تفاوت ما با دیگر کشورهای اسلامی این است که ما، ماه رمضان را مبارک می خوانیم و این ماه با برپایی جشنها و محافل معنوی همراه است و در فرهنگ ایران به بحث مبارک بودن و نشاط رمضان که باید به آن بیشتر پرداخته شود، کمتر توجه شده و هدف اصلی برنامه بر "آستان جانان" ایجاد فضای نشاط و معنوی با تأکید بر مبارک بودن ماه رمضان است.

توجه به فضیلت های اخلاقی؛ محور اصلی فعالیت های ماه رمضان است

رئیس فرهنگسرای ولاء شهرری تأکید کرد: شعار محوری امسال ما در ماه رمضان، "شهر خدا شهر شکیبایی" است و محور اصلی که قرار است در این ماه در فعالیتهای ماه رمضان به آن پرداخته شود، توجه به فضیلتهای اخلاقی بر اساس صبر و حلم است.

حرکت کاروان استقبال از رمضان در شهرری

وی به یکی از تفاوتهای برنامه امسال با سال گذشته اشاره کرد و افزود: یک از تفاوت برنامه امسال با سال گذشته حرکت کاروان استقبال از ماه رمضان بود که در محله های شهرری این کاروان یک روز قبل از شروع ماه مبارک رمضان از فرهنگسرای ولا حرکت کرد تا بشارت قرار گرفتن در ماه رمضان برای مردم باشد و طی این حرکت گل و هدایا به مردم داده شد و گروههای چاوشی با ساز و دهل به همراه گروههای ورزشی این کاروان را همراهی کردند و پایان بخش مسیر آنها در فرهنگسرای ولا بود.

رویکرد خانواده محوری در جشن رمضان دنبال می شود

موسوی یادآور شد: در کنار توجه به موضوع صبر، رویکرد خانواده محوری در جشن ماه رمضان دنبال می شود و ما از منظر کودک با خانواده آنها ارتباط بر قرار می کنیم و بخش زیادی از برنامه ناظر بر کودک بوده و به دنبال این هستیم که در شب های مبارک رمضان میزبان خانواده ها به همراه کودکان آنها باشیم.

توجه ویژه به فعالیت قرآنی کودکان در ماه خدا

وی با اشاره به این که توجه ویژه به فعالیتهای قرآنی کودکان یکی دیگر از شاخص برنامه های امسال ماست اضافه کرد: هر شب از فعالان و مؤسسات حوزه کودک در بخش قرآن و از کودکان حافظ و قاری قرآن تقدیر می شود و برنامه قصه های قرآنی ویژه کودکان و خانواده های آنها داریم.

مدیر فرهنگی هنری منطقه 20 تهران با بیان این که حدود 15 غرفه در برنامه "بر آستان جانان" وجود دارد، گفت: برخی از فعالیتها در فضای باز و برخی در قالب غرفه قرار دارد و یک بخش از غرفه ها مربوط به کودک است که شامل چهار غرفه بوده و یکی از آنها کار با گل را انجام می دهد و در آن کودکان با ساخت حیوانات در کشتی حضرت نوح ضمن آشنایی با داستان کشتی حضرت نوح در طی کار آشنا می شوند.

تصویرسازی سوره نبأ توسط کودکان

وی افزود: در غرفه نقاشی که شامل تصویرگری سوره نبأ برای کودکان است در قالب نقاشی کودکان با محتوای سوره نبأ آشنا می شوند و هر فرد مطابق با برداشت خود از سوره تصویر سازی انجام می دهد و در غرفه کاردستی با عنوان سنگ، کاغذ، قیچی، سه رشته آموزش داده شده و بر اساس محتوای قرآن کودکان با موضوعات، اشیا، حیوانات و مکانهای قرآنی آشنا می شوند و متناسب با آن کاردستی تولید می کنند.

موسوی با اشاره به چهارمین غرفه ویژه کودکان تأکید کرد: بازی های قرآنی غرفه ای است که کودکان با کمک خانواده خود بازی های قرآنی را در آن کامل می کنند.

غرفه "کدبانوی ایرانی" میزبان بانوان شهرری است

وی با بیان اینکه امسال در ویژه برنامه ماه رمضان غرفه هایی نیز برای بانوان وجود دارد، افزود: غرفه "کدبانوی ایرانی" شامل آشنایی با سفره های ماه رمضان، سفره آرایی در این ماه، شیرینی پزی، ساخت جعبه های کادویی و خیاطی شامل دوخت مقنعه و چادر ویژه بانوان در "بر آستان جانان" مستقر است.

مدیر فرهنگی هنری منطقه 20 تهران به غرفه "کافه کتاب" که ایستگاه مطالعه است اشاره و عنوان کرد: کتابهای خانواده و تربیت فرزند در این غرفه قرار دارد و روزنامه و مجلات برای مطالعه موجود بوده که یکی از فعالیتهای این غرفه بحث درباره کتاب خوانی و خلاصه کتابها است و معرفی کتاب در این مکان انجام می شود و کتابهایی در موضوعات صبر و شکیبایی موجود است و علاقه مندان با کتابخانه های منطقه و عضو گیری در آنها آشنا می شوند.

مشاوره های گروهی در برنامه "بر آستان جانان"

وی با بیان اینکه مشاوره های گروهی در مراسم بر آستان جانان برگزار می شود، ادامه داد: غرفه گپ و گفت، مشاوره تربیتی برای والدین در خصوص فرزندان است که به صورت فردی و گروهی ارائه شده و پاسخ گویی به مسائل شرعی والدین از فعالیتهای این غرفه است و غرفه حضور هنرمندان شامل هنر خط و نقاشی با نوشتن شعارهای دینی و اسامی در خواستی برای مخاطبان و هدیه آن نوشته به آنها از دیگر کارهای این غرفه است.

رئیس فرهنگسرای ولاء تأکید کرد: غرفه بازی و سرگرمی برای نوجوانان و جوانان پیش بینی شده و شامل مسابقات ماشین کنترلی، دارت، تیر و کمان، طناب بازی، دراز و نشست و ... است.

گفتنی است ویژه برنامه برآستان جانان برای سومین سال پیاپی تا هفدهمین شب ماه مبارک رمضان از ساعت 21 تا 24 میزبان خانواده هاست.