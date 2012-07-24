دیدار سفیر ایران با وزیر امور خارجه تایلند/ گسترش مبادلات تجاری

به گزارش خبرنگار مهر از بانکوک ، سفیر ایران در این دیدارضمن تسلیم رونوشت استوارنامه خود به وزیر امور خارجه تایلند، روابط تاریخی دو کشور و دیدگاه های مشترک ایران و تایلند در زمینه تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی را زمینه مناسبی برای تعمیق این مناسبات در زمینه های سیاسی و اقتصادی و در راستای منافع دو ملت دانست.



وزیر امور خارجه تایلند نیز ضمن ابراز خرسندی از گسترش و تعمیق مناسبات فیمابین دو کشور، بر ضرورت اتخاذ گام های جدید و مؤثر برای بسط و تعمیق این مناسبات در تمامی زمینه ها تاکید کرد.

وی گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور و پیگیری توافقات قبلی و استفاده از دیگر ظرفیت های موجود برای توسعه مناسبات را مورد تأکید قرار داد.

