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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۶:۱۳

تسلیم رونوشت استوارنامه؛

دیدار سفیر ایران با وزیر امور خارجه تایلند/ گسترش مبادلات تجاری

دیدار سفیر ایران با وزیر امور خارجه تایلند/ گسترش مبادلات تجاری

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شری آسیا: حسین کمالیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند با دکتر"سوراپونگ تویی چاک چایکول" وزیر امور خارجه تایلند دیدار و در رابطه با مناسبات تاریخی و روابط دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و راه های توسعه همه جانبه این مناسبات گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از بانکوک ، سفیر ایران در این دیدارضمن تسلیم رونوشت استوارنامه خود به وزیر امور خارجه تایلند، روابط تاریخی دو کشور و دیدگاه های مشترک ایران و تایلند در زمینه تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی را زمینه مناسبی برای تعمیق این مناسبات در زمینه های سیاسی و اقتصادی و در راستای منافع دو ملت دانست.
 
وزیر امور خارجه تایلند نیز ضمن ابراز خرسندی از گسترش و تعمیق مناسبات فیمابین دو کشور، بر ضرورت اتخاذ گام های جدید و مؤثر برای بسط و تعمیق این مناسبات در تمامی زمینه ها تاکید کرد.

وی گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور و پیگیری توافقات قبلی و استفاده از دیگر ظرفیت های موجود برای توسعه مناسبات را مورد تأکید قرار داد.
 

کد مطلب 1656824

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