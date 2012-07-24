دانشگاه پیام نور به دنبال نهادینه کردن عدالت آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسفی شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج اظهار داشت: بررسی و پیگیری اهداف مشخص شده در این مرکز و انتقال درست آن به جامعه هدف که بزرگترین سرمایه افراد جامعه هستند لازم، ضروری و نتیجه بخش است.

وی بیان کرد: اعضاء فعال در مرکز باید براساس جایگاه اصلی خود و به نحو احسن وظایف خود را انجام دهند تا منجر به پرورش فردی شایسته و لایق در جامعه شوند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج اعلام کرد: تعامل خوب مدیران ارشد و خوب بوده و این روند در پرورش مناسب و آموزش عالی نتیجه بخش و موثر است و به همین دلیل است که دانشگاه پیام نور در مجموع در راستای نهادینه کردن عدالت اموزشی موفق عمل کرده است.

یوسفی با بیان اینکه کم کاری و کارنامناسب بازخورد نامناسبی در جامعه برجای می گذارد، عنوان کرد: معضل و مشکلات رفتاری در نسل امروزی به عنوان مدیران فردا تمام جامعه را درگیر می کند و به مانند سیل همه را با خود می برد و به همین دلیل باید در این بخش با هوشیاری بیشتری فعالیت کرد.

وی اظهار داشت: داشتن جامعه ای خوب در آینده نیازمند کار دلسوزانه امروز کارکنان و مدیران فعلی است و به همین دلیل باید با بهره برداری از تمامی ظرفیت ها زمینه را برای توسعه و تقویت این بخش فراهم کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج نیروی جوان را انگیزه مدیران مرکز سنندج دانست و عنوان کرد: همکاری و تعامل کارکنان مرکز سنندج و یکرنگی آنها علاوه براینکه سرلوحه کار ریاست است نتیجه های خوبی را دربر دارد و این بزرگترین نعمت کار در این مجموعه است.

در این مراسم ضمن تقدیر از شهریار سعیدیان، هادی یوسفی به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور مرکز سنندج معرفی شد.