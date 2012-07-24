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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۳

حمله سارقان مسلح به یک مرغداری در میناب

حمله سارقان مسلح به یک مرغداری در میناب

میناب - خبرگزاری مهر: در پی افزایش قیمت ونایاب شدن مرغ یک واحد مرغداری در جاده بندرتیاب از توابع بخش مرکزی شهرستان میناب توسط دو فرد مسلح مورد سرقت قرار گرفت.

مرغدار مالباخته در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سارقان در ساعت دو و 30 دقیقه بامداد به بهانه پرسیدن آدرس به درب مرغداری مراجعه کردند و پس از پرسیدن آدرس از من درخواست آب کردند، بلا فاصله پس از برگشتن من برای آوردن آب اسلحه خود را به سمت من گرفته و مرا تهدید کردند.

مصطفی ذاکری ادامه داد: آنها وقتی متوجه شدند که سالن های مرغداری از مرغ خالی است از من درخواست کردند تا هرچه در جیب دارم خالی کنم ، یکی از آنها با تهدید  رمز کارت های عابر بانک و  سوخت را از من گرفت و با گرفتن سو ئیچ از من برای رفتن به بانک و برداشت از حساب بانکی به سمت خودرو رفت.

وی ادامه داد: درب سمت راننده با سوئیچ باز نمی شد به همین دلیل از سمت شاگرد وارد ماشین شدند و با بازدید از داشبورد ماشین مبلغ یک صدو ده میلیون ریال پولی را که برای خرید دانه مرغ همراه داشتم برداشتند و پس از بستن  دست و پای من و قفل کردن درب مرغداری از بیرون  با موتور سیکلت از محل متواری شدند.

وی اضافه کرد: با تلاش فراوان موفق شدم دست و پایم را باز کنم وبا استفاده از ابزار موجود در آنجا در را باز کنم ، از زمان گریختن سارقان حدود نیم ساعت می گذشت با سرعت خودم را به نزدیکترین مذغداری رساندم و با 110تماس گرفتم در مسیر متوجه صدای موتور سیکلت آنها شدم که به دلیل عدم آشنایی با منطقه در کانال آب افتاده بودند و تلاش میکردند خود و موتورشان را از چاله نجات دهند اما ترس از شلیک گلوله اجازه نداد به طرفشان بروم.

وی گفت: چند لحظه پس از تماس من، یکی از نیرو های پاسگاه تیاب تلفنی تماس گرفت و با بیان اینکه فرمانده پاسگاه برای انجام ماموریت خارج از محدوده است، اظهار داشت: نمی توانند به محل وقوع جرم بیایند.

این مرغدار افزود: این حادثه ساعت دو و 30 دقیقه بامداد اتفاق افتاد اما نیروی انتظامی ساعت 9 صبح برای صورت جلسه به محل جرم مراجعه کرد و با اشاره به اینکه  شب گذشته برای جمع آوری سوخت قاچاق ماموریت داشتند و   احتمال داده بودند که تماس تلفنی و درخواست کمک من برنامه ریزی شده و از  سوی قاچاقچیان سوخت برای دور کردن آنها از محل ماموریت بوده، به این درخواست توجهی نکرده اند.

کد مطلب 1656830

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