حمله سارقان مسلح به یک مرغداری در میناب

مرغدار مالباخته در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سارقان در ساعت دو و 30 دقیقه بامداد به بهانه پرسیدن آدرس به درب مرغداری مراجعه کردند و پس از پرسیدن آدرس از من درخواست آب کردند، بلا فاصله پس از برگشتن من برای آوردن آب اسلحه خود را به سمت من گرفته و مرا تهدید کردند.

مصطفی ذاکری ادامه داد: آنها وقتی متوجه شدند که سالن های مرغداری از مرغ خالی است از من درخواست کردند تا هرچه در جیب دارم خالی کنم ، یکی از آنها با تهدید رمز کارت های عابر بانک و سوخت را از من گرفت و با گرفتن سو ئیچ از من برای رفتن به بانک و برداشت از حساب بانکی به سمت خودرو رفت.

وی ادامه داد: درب سمت راننده با سوئیچ باز نمی شد به همین دلیل از سمت شاگرد وارد ماشین شدند و با بازدید از داشبورد ماشین مبلغ یک صدو ده میلیون ریال پولی را که برای خرید دانه مرغ همراه داشتم برداشتند و پس از بستن دست و پای من و قفل کردن درب مرغداری از بیرون با موتور سیکلت از محل متواری شدند.

وی اضافه کرد: با تلاش فراوان موفق شدم دست و پایم را باز کنم وبا استفاده از ابزار موجود در آنجا در را باز کنم ، از زمان گریختن سارقان حدود نیم ساعت می گذشت با سرعت خودم را به نزدیکترین مذغداری رساندم و با 110تماس گرفتم در مسیر متوجه صدای موتور سیکلت آنها شدم که به دلیل عدم آشنایی با منطقه در کانال آب افتاده بودند و تلاش میکردند خود و موتورشان را از چاله نجات دهند اما ترس از شلیک گلوله اجازه نداد به طرفشان بروم.

وی گفت: چند لحظه پس از تماس من، یکی از نیرو های پاسگاه تیاب تلفنی تماس گرفت و با بیان اینکه فرمانده پاسگاه برای انجام ماموریت خارج از محدوده است، اظهار داشت: نمی توانند به محل وقوع جرم بیایند.

این مرغدار افزود: این حادثه ساعت دو و 30 دقیقه بامداد اتفاق افتاد اما نیروی انتظامی ساعت 9 صبح برای صورت جلسه به محل جرم مراجعه کرد و با اشاره به اینکه شب گذشته برای جمع آوری سوخت قاچاق ماموریت داشتند و احتمال داده بودند که تماس تلفنی و درخواست کمک من برنامه ریزی شده و از سوی قاچاقچیان سوخت برای دور کردن آنها از محل ماموریت بوده، به این درخواست توجهی نکرده اند.