اکسپو؛ جانی دوباره بر پیکر قلم موهای شکسته کرمان

به گزارش خبر نگار مهر، این روزها موزه هنرهای صنعتی کرمان حال و هوای دیگری دارد؛ چرا که میزبان اولین نمایشگاه فروش آثار هنرمندان تجسمی کار کرمان است.

نمایشگاه تا یک ماه دیگر تمدید شد

این نمایشگاه از 23 تیرماه کار خود را آغاز کرده و قرار بود تا 30تیر به کار خود پایان دهد؛ اما به گفته عاقبتی، مدیر موزه هنرهای معاصر صنعتی این نمایشگاه تا پایان مرداد تمدید شده است.

در این نمایشگاه 450 اثر از آثار هنرمندان کرمانی در حوزه های نقاشی، عکاسی، خوشنویسی و هنر های دستی نمایش داده می شود.

معرق؛ در صدر خرید آثار

گفته می شود تا امروز، در میان آثار هنری نمایش داده شده، معرق بیش از دیگر آثار، مورد توجه کرمانی ها قرار گرفته و فروش داشته است. این در حالی است که قیمت بعضی آثار برای خریداران عادی بالا بوده است و بسیاری از آنها توان خرید از نمایشگاه را ندارند.

کارشناسان خبره آثار را قیمت گذاری کرده اند

عاقبتی رییس موزه هنرهای صنعتی کرمان درباره قیمت آثار ارائه شده در این نمایشگاه به مهر گفت: قیمت گذاری این آثار بسیار مناسب است و کارشناسان ما سعی کردند با قیمت های خود هنرمندان را راضی نگه دارند؛ کارشناسان نیز از اساتید مطرح استان هستند.

از نکات جالب توجه این نمایشگاه هنری، خریداری اولین اثر توسط اکبر عسگری رییس انجمن هنر های تجسمی کرمان است.

مصوبه مجلس به داد آثار هنرمندان رسید/مسئولین با خرید آثار هنرمندان قلموهای شکسته را جان تازه ببخشند

اکبر عسگری، مسئول انجمن هنر های تجسمی کرمان درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه فرصت خوبی را ایجاد کرده است ، تا با خرید آثار هنرمندان کرمانی قلم موی های شکسته جان تازه ای بگیرند.

وی درباره حمایت مالی از این هنرمندان عنوان کرد: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، مسئولان و مدیران دولتی موظف هستند یک دهم درصد از بودجه های عمرانی خود در سال 90 را به خرید آثار هنری اختصاص دهند.

وی بابیان اینکه این آثار به عنوان ارزش افزوده ای برای سازمان ها محسوب می شوند، تاکید کرد: خرید این آثار توسط دستگاه های دولتی بهانه خوبی برای بها دادن به هنرمندان است . هم چنین فضای مناسبی را در سازمان ها ایجاد می کند.

تنها خریدار جدی ادراه کل ارشاد اسلامی است

عسگری درباره آشنا نبودن بسیاری از مسئولین از این وظیفه خود و توجه صرف به مسایل درون سازمانی گفت: به نظر می رسد در این راه اداره ارشاد اسلامی باید کارهای اساسی تری انجام دهد.

رییس انجمن هنر های تجسمی همچنین تاکید کرد: در جلساتی که برگزار کرده ایم، اداره ارشاد این وظیفه را بر عهده گرفته است اما همکاران انجمن و موزه هنرهای صنعتی خود نیز برای گفتگو با مسئولان دست به کار شده اند.

عسگری با اینکه استقبال از این نمایشگاه خوب بوده است، اما خریدار جدی نداشته ایم، گفت: سازمان ارشاد اسلامی تنها خریدار جدی آثار این هنرمندان است؛ اداره ارشاد اسلامی حدودا هشت میلیون تومان از بودجه سازمان را صرف خرید آثار هنری می کند.

وی افزود: خرید فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شروع خوب است و سعی ما بر آن است که از اکثر هنرمندان آثاری را به ارشاد بفروشیم.

با نگاهی گذرا به آثار ارائه شده در نمایشگاه کیفیت های مختلفی و متفاوتی به چشم می آید؛ عسگری در این باره می گوید: ما در سطوح مختلفی آثاری از هنرمندان دریافت کرده ایم.

عسگری ادامه داد: تلاش کردیم آثار با کیفیت پایین تر را نیز به نمایش بگذاریم تا جنبه تشویقی برای هنرمندان داشته باشد.

برگزاری نمایشگاه های هنری؛ گامی در جهت شکوفایی اقتصاد هنر استان

برگزاری نمایشگاه هایی از قبیل "نمایشگاه فروش آثار هنرمندان تجسمی کار کرمان" فرصتی برای تشویق هنرمندان، رونق بخشیدن به بازار آنها و افزایش تولید است که می تواند گام موثری در رشد اقتصاد هنر استان باشد.

همچنین برگزاری این نمایشگاه ها علاوه بر معرفی هنر بی بدیل ایرانی به همشهریان و تشویق آنان به روی آوردن به دست رنج ایرانی، زنگ هشداری است برای مسئولین تا به وظیفه قانونی خود مبنی بر حمایت مادی و معنوی خود از هنرمندان بیش از گذشته توجه داشته باشد.

گفتنی است استان کرمان در حوزه هنرهای تجسمی مانند بسیاری از حوزه های دیگر، از استعدادها و هنرمندان بنام و متبهری بهره مند است؛ چنانکه در مسابقات بین المللی سال گذشته استان گلستان، در میان 17 کشور و 290 نفر شرکت کننده، رتبه های دوم نقاشی، سوم حجم و نفر برگزیده کاریکاتور را از آن خود کرده اند.

این استعدادها در سایه حمایت های مردمی و توجه بیش از پیش مسئولین ظرفیت شکوفایی بالایی دارند و می توانند بیش از گذشته برای کرمان افتخار فرین و سودآور باشند.

............................