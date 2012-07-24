به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی با تاکید بر اینکه المپیک رویدادی برای حضور بهترینهای ورزش جهان است، اظهارداشت: برای ملت ایران به دلایل مختلف و به خاطر وجود پهلوانان و قهرمانانی که از دیرباز دراختیار داشته است، این بازیها از حساسیت زیادی برخوردار است، طوریکه دوست دارد نمایندگانش در بالاترین مرتبه آن قرار بگیرند و این انتظار به جایی است.
وی با اشاره به اینکه 29 دوره از برگزاری بازیهای المپیک میگذرد، خاطرنشان کرد: کاروان ورزش ایران در اکثر ادوار بازیهای المپیک شرکت داشته است اما این برای نخستین بار است که با 54 ورزشکار در 14 رشته عازم این بازیها میشود. البته در المپیک پکن هم با حضور یک رشته تیمی (بسکتبال) تعداد ورزشکاران اعزامی ایران 54 نفر بود اما تاکنون کاروان ایران به این تعداد ورزشکار المپیکی در بخش انفرادی نداشته است.
وزیر ورزش و جوانان در مورد پیش بینی خود و این وزارتخانه مبنی بر تعداد مدالهای کسب شده توسط ورزشکاران ایران در این دوره از بازیهای المپیک از اشاره به رقم دقیق امتناع کرد و یادآور شد: پیشبینی کسب تعداد مدال و مدال آوران، انتظار ملت ایران را به نسبت ورزشکاران بالا میبرد. در این شرایط بخشی از دغدغه ورزشکار این میشود که نباید انتظار ایجاد شده از بین برود.
وی ادامه داد: این موضوع از نظر روحی روی عملکرد ورزشکار تاثیر میگذارد. حال آنکه ورزشکاران ما همین که موفق به کسب سهمیه المپیک شدهاند یعنی قهرمانند؛ این واقعیتی است که رئیس جمهوری هم در مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران روی آن تاکید داشتند و گفتند که کسب سهمیه از قهرمانی ارزشمندتر است.
عباسی با اشاره به چهار رشتهای که نمایندگان ایران در قالب آنها، رقابتهای خود در بازیهای المپیک را برگزار میکنند و با تاکید بر اینکه آمادگی کامل درمیان اعضای کاروان ایران وجود دارد، تصریح کرد: تصور ما این است که ورزشکاران برخی رشتهها باید قویتر و بهتر ازدیگر رشتهها ظاهر شوند مانند کشتی که از 14 سهمیه ممکن، 13 سهمیه کسب کرده است یا حتی وزنه برداری و تکواندو.
وزیر ورزش و جوانان که با گفتگوی ویژه خبری ساعت 22:30 شبکه دوم سیما گفتگو میکرد، افزود: در این سه رشته کسب مدال محتملتر است. در عین حال در این دوره از بازیهای المپیک نسبت به دیگر رشتهها هم امید زیادی داریم. امیدواریم برای نخستین بار در رشتهای غیر از کشتی، وزنه برداری و تکواندو صاحب مدال المپیک شویم.
وی با اشاره به جایگاه، ارزش و اعتبار المپیک در میان جهانیان گفت: المپیک رویدادی است که هر چهار سال یک بار برگزار میشود اما جلوه جهانی آن به گونهای است که تمام موضوعات ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد. حتی برای کشور میزبان، شرایط اقتصادی هم متاثر از این رویداد میشود و آمادگی اجتماعی روی آن تاثیرگذار است. در کل اینکه یکی از رویدادهای خوشایند جهان همین المپیک است.
عباسی دربخشی از صحبتهای خود اظهارداشت: تلاش ما در داخل کشور توسعه ورزش همگانی است اما در واقع خیلی از جوانان به خاطر قهرمانان برای ورود به ورزش انگیزه پیدا میکنند. بنابراین المپیک و موفقیت در آن ناخودآگاه در توسعه ورزش همگانی هم تاثیرگذار است. المپیک مانند امتحان نهایی است. با رتبهای که از المپیک کسب میکنیم، میتوانیم آمادگی ورزشکارانمان را در برآیند جهانی تشخیص دهیم.
وزیر ورزش و جوانان با یادآوری اینکه ورزشکاران برای حضور در المپیک اردوهای چند ماههای را پشت سر گذاشتند، گفت: شخصا از نزدیک شاهد برپایی برخی اردوها بودم. حضور در اردوی چندماهه متوالی و به دور از خانواده سخت است با این حال اراده و انگیزه ورزشکاران به هنگام تمرین قابل درک بود.
وی تاکید کرد: برای اول شدن در جهان از دست دادن حتی یک لحظه هم قابل جبران نیست به همین دلیل طی چند ماه گذشته برنامه اردویی فدراسیونها را خیلی جدی گرفتیم. مسئولان فدراسیونها و مربیان، برنامههای زیادی برای ورزشکاران داشتند. در عین حال امور اداری و اجرایی ورزشکاران مانند ثبتنام، تهیه کارت و ... هم که توسط کمیته پشتیبانی انجام شد.
محمد عباسی در بخشی از صحبتهای خود تاکید کرد که نمیتوانم بگویم تمام کمیتههای مسئول برای آماده سازی ورزشکاران و کاروان ورزشی ایران کاملا معقولانه و به طور کامل کار کردند اما بی شک نهایت تلاش خود را به کار بستند.
تغییرات اعمال شده در راس برخی فدراسیونها در آستانه بازیهای المپیکی یکی از محورهای صحبتهای وزیر ورزش و جوانان بود. وی در مورد علت اتخاذ چنین تصمیمی پاسخ دقیقی نداد و فقط گفت: تصمیمات در نظام مدیریتی طبیعی است. تغییرات ایجاد شده امر جدیدی نبود. از زمانی که ورزش دارای سازمان تربیت بدنی بود تا امروز این کار انجام شده است. به همین دلیل تصور نمیکردیم حساسیتهای بی مورد به دنبال داشته باشد.
وی تاکید کرد: در مورد تغییرات، بزرگ نماییهایی شد که بابت آن تذکر لازم را دادیم. نباید بزرگ نمایی میشد چون نگرانیها را بیشتر میکرد. از طرفی نمیتوانستیم هر لحظه برای هر موردی پاسخی داشته باشیم چون خود این پاسخها هم جوابی به دنبال داشت! حالا هم مشکلی نیست و همه اعضای کاروان به سلامت راهی لندن میشوند.
عباسی گفت: باید درآستانه المپیک همه توجهات معطوف به این رویداد میشد. برخی دقت داشته باشند مسائل شخصی را دخالت ندهند و اینکه بخواهند از این شرایط سواستفاده کنند، خوب نیست.
وزیر ورزش و جوانان با یادآوری اینکه کاروان پارالمپیک ایران نیز 76 سهمیه کسب کرده است، خاطرنشان کرد: درمیان ورزشکاران این کاروان نیز آمادگی کامل وجود دارد و میتوانند مانند همیشه پرافتخار در میادین پارالمپیک شرکت کنند. البته بازیهای آنها از شهریورماه آغاز میشود و فرصت برای آماده سازی بیشتر وجود دارد. البته جانبازان ما به دلیل ایثارگری که داشتند، قهرمانند اما امیدواریم موفقتر از این هم باشند.
عباسی در پاسخ به این پرسش که "چرا ورزشکاران ایران خیلی کم موفق به کسب مدال در المپیک میشوند؟"، اظهارداشت: یادمان باشد ما با بیش از 200 کشور جهان رقابت داریم و این کار راحتی نیست. در این شرایط همین که توانستیم 54 سهمیه انفرادی بگیریم، گام مثبت بزرگی است. برخی سالها دربرخی رشتهها اصلا نماینده نداشتیم یا تعدادشان کم بود اما امروز شرایط آنها فرق کرده است و این یعنی اینکه ورزش ایران کم کم در حال رخنه کردن در المپیک است.
وی با بیان اینکه ورزش ایران به طور متوسط در هر دوره المپیک کمتر از 2 مدال گرفته است، یادآور شد: برای افزایش میزان مدال آوری کارهای زیادی لازم بود که انجام آنها را آغازکردهایم. ضمن اینکه از نظر جغرافیایی نیز وضعیت کسب سهمیه المپیکی ایرانیان بهتر شده است.
"جای فوتبال در کاروان ورزش ایران برای المپیک 2012 خالی است. فکر میکنید چرا سالهاست که فوتبال ایران از کسب سهمیه المپیک ناکام میماند؟" وی در پاسخ به این پرسش گفت: فوتبال ایران پایه قوی ندارد. الان رتبه ما در جهان 48 است. خیلی باید کار کرد و باید پایه فوتبال کشور را قویتر کنیم. حال و هوای فوتبال متفاوت از سایر رشتههاست و حتی روی جامعه تاثیر میگذارد. بنابراین باید روی استعدادیابی توجه بیشتری شود. دراین زمینه با فدراسیون فوتبال هم صحبت کردهایم. به خصوص اینکه مسابقات جام جهانی هم در پیش است.
"آیا فوتبال ایران میتواند امیدی برای کسب سهمیه المپیک 2016 داشته باشد؟"، پاسخ عباسی به این پرسش منفی بود. وی گفت: فکر نمیکنم با رتبهای که فوتبال ایران در جهان دارد، حالاحالاها و به این سرعت بتواند به پیشرفتی در این حد برسد. البته تا آن زمان پیشرفت زیادی خواهیم داشت اما گمان نمیکنم سهمیه بگیریم.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای فوتبالی خود با انتقاد از افزایش دستمزد بازیکنان این رشته گفت: از این روند راضی نیستم. به اعتقاد من مبلغ خرید جسارت به ورزشکاری است که فرهنگی است. ورزش جنبه فرهنگی دارد و هرچیزی به این جنبه آسیب بزند، مورد تایید ما نیست. باید درنظام تحلیلی فدراسیون افزایش دستمزد بازیکنان بررسی شود.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: به صورت کتبی و شفاهی به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اعلام کردهایم که باید قواعدی را در این زمینه تنظیم کنند. کسی هم نباید از این قواعد تخطی کند در غیر این صورت سازمان با وی برخورد کند. اگر فدراسیون در این زمینه تحلیلهای دقیقتری داشته باشد، میتوانیم بهتر بررسی کنیم و برخورد جدیتری داشته باشیم.
محمد عباسی در پایان صحبتهای خود در مورد پاداش مدال آوران ایران در بازیهای المپیک گفت: مدال آوری ورزشکاران قابل قیمت گذاری نیست. اما در هر حال برای پرداخت پاداش به مدال آوران بر اساس آیین نامه موجود اقدام میکنیم. ضمن اینکه مسائل مرتبط با استخدام، بیمه، حقوق دائمی با افزایش 30درصد، نظام وظیفه و ... آنها را هم پیگیری خواهیم کرد و در کل زمینه رضایتمندیشان را فراهم میکنیم.
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