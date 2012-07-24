به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی با تاکید بر اینکه المپیک رویدادی برای حضور بهترین‎های ورزش جهان است، اظهارداشت: برای ملت ایران به دلایل مختلف و به خاطر وجود پهلوانان و قهرمانانی که از دیرباز دراختیار داشته است، این بازی‎ها از حساسیت زیادی برخوردار است، طوریکه دوست دارد نمایندگانش در بالاترین مرتبه آن قرار بگیرند و این انتظار به جایی است.

وی با اشاره به اینکه 29 دوره از برگزاری بازی‎های المپیک می‎گذرد، خاطرنشان کرد: کاروان ورزش ایران در اکثر ادوار بازی‎های المپیک شرکت داشته است اما این برای نخستین بار است که با 54 ورزشکار در 14 رشته عازم این بازی‎ها می‎‌شود. البته در المپیک پکن هم با حضور یک رشته تیمی (بسکتبال) تعداد ورزشکاران اعزامی ایران 54 نفر بود اما تاکنون کاروان ایران به این تعداد ورزشکار المپیکی در بخش انفرادی نداشته است.

وزیر ورزش و جوانان در مورد پیش بینی خود و این وزارتخانه مبنی بر تعداد مدال‎های کسب شده توسط ورزشکاران ایران در این دوره از بازی‎های المپیک از اشاره به رقم دقیق امتناع کرد و یادآور شد: پیش‎بینی کسب تعداد مدال و مدال آوران، انتظار ملت ایران را به نسبت ورزشکاران بالا می‎برد. در این شرایط بخشی از دغدغه ورزشکار این می‎شود که نباید انتظار ایجاد شده از بین برود.

وی ادامه داد: این موضوع از نظر روحی روی عملکرد ورزشکار تاثیر می‎گذارد. حال آنکه ورزشکاران ما همین که موفق به کسب سهمیه المپیک شده‎اند یعنی قهرمانند؛ این واقعیتی است که رئیس جمهوری هم در مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران روی آن تاکید داشتند و گفتند که کسب سهمیه از قهرمانی ارزشمندتر است.

عباسی با اشاره به چهار رشته‎ای که نمایندگان ایران در قالب آنها، رقابت‎های خود در بازی‎های المپیک را برگزار می‎کنند و با تاکید بر اینکه آمادگی کامل درمیان اعضای کاروان ایران وجود دارد، تصریح کرد: تصور ما این است که ورزشکاران برخی رشته‎ها باید قوی‌تر و بهتر ازدیگر رشته‎ها ظاهر شوند مانند کشتی که از 14 سهمیه ممکن، 13 سهمیه کسب کرده است یا حتی وزنه برداری و تکواندو.

وزیر ورزش و جوانان که با گفتگوی ویژه خبری ساعت 22:30 شبکه دوم سیما گفتگو می‌کرد، افزود: در این سه رشته کسب مدال محتمل‎تر است. در عین حال در این دوره از بازی‎های المپیک نسبت به دیگر رشته‏ها هم امید زیادی داریم. امیدواریم برای نخستین بار در رشته‎ای غیر از کشتی، وزنه برداری و تکواندو صاحب مدال المپیک شویم.

وی با اشاره به جایگاه، ارزش و اعتبار المپیک در میان جهانیان گفت: المپیک رویدادی است که هر چهار سال یک بار برگزار می‏شود اما جلوه جهانی آن به گونه‎ای است که تمام موضوعات ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را تحت تاثیر قرار می‎دهد. حتی برای کشور میزبان، شرایط اقتصادی هم متاثر از این رویداد می‎شود و آمادگی اجتماعی روی آن تاثیرگذار است. در کل اینکه یکی از رویدادهای خوشایند جهان همین المپیک است.

عباسی دربخشی از صحبت‎های خود اظهارداشت: تلاش ما در داخل کشور توسعه ورزش همگانی است اما در واقع خیلی از جوانان به خاطر قهرمانان برای ورود به ورزش انگیزه پیدا می‎کنند. بنابراین المپیک و موفقیت در آن ناخودآگاه در توسعه ورزش همگانی هم تاثیرگذار است. المپیک مانند امتحان نهایی است. با رتبه‎ای که از المپیک کسب می‎کنیم، می‎توانیم آمادگی ورزشکاران‎مان را در برآیند جهانی تشخیص دهیم.

وزیر ورزش و جوانان با یادآوری اینکه ورزشکاران برای حضور در المپیک اردوهای چند ماهه‎ای را پشت سر گذاشتند، گفت: شخصا از نزدیک شاهد برپایی برخی اردوها بودم. حضور در اردوی چندماهه متوالی و به دور از خانواده سخت است با این حال اراده و انگیزه ورزشکاران به هنگام تمرین قابل درک بود.

وی تاکید کرد: برای اول شدن در جهان از دست دادن حتی یک لحظه هم قابل جبران نیست به همین دلیل طی چند ماه گذشته برنامه اردویی فدراسیون‌ها را خیلی جدی گرفتیم. مسئولان فدراسیون‎ها و مربیان، برنامه‎های زیادی برای ورزشکاران داشتند. در عین حال امور اداری و اجرایی ورزشکاران مانند ثبت‎نام، تهیه کارت و ... هم که توسط کمیته پشتیبانی انجام شد.

محمد عباسی در بخشی از صحبت‎های خود تاکید کرد که نمی‎توانم بگویم تمام کمیته‎های مسئول برای آماده سازی ورزشکاران و کاروان ورزشی ایران کاملا معقولانه و به طور کامل کار کردند اما بی شک نهایت تلاش خود را به کار بستند.

تغییرات اعمال شده در راس برخی فدراسیون‎ها در آستانه بازی‎های المپیکی یکی از محورهای صحبت‌های وزیر ورزش و جوانان بود. وی در مورد علت اتخاذ چنین تصمیمی پاسخ دقیقی نداد و فقط گفت: تصمیمات در نظام مدیریتی طبیعی است. تغییرات ایجاد شده امر جدیدی نبود. از زمانی که ورزش دارای سازمان تربیت بدنی بود تا امروز این کار انجام شده است. به همین دلیل تصور نمی‎کردیم حساسیت‎های بی مورد به دنبال داشته باشد.

وی تاکید کرد: در مورد تغییرات، بزرگ نمایی‎هایی شد که بابت آن تذکر لازم را دادیم. نباید بزرگ نمایی می‎شد چون نگرانی‌ها را بیشتر می‌کرد. از طرفی نمی‎توانستیم هر لحظه برای هر موردی پاسخی داشته باشیم چون خود این پاسخ‎ها هم جوابی به دنبال داشت! حالا هم مشکلی نیست و همه اعضای کاروان به سلامت راهی لندن می‎شوند.

عباسی گفت: باید درآستانه المپیک همه توجهات معطوف به این رویداد می‎شد. برخی دقت داشته باشند مسائل شخصی را دخالت ندهند و اینکه بخواهند از این شرایط سواستفاده کنند، خوب نیست.

وزیر ورزش و جوانان با یادآوری اینکه کاروان پارالمپیک ایران نیز 76 سهمیه کسب کرده است، خاطرنشان کرد: درمیان ورزشکاران این کاروان نیز آمادگی کامل وجود دارد و می‏توانند مانند همیشه پرافتخار در میادین پارالمپیک شرکت کنند. البته بازی‎های آنها از شهریورماه آغاز می‎شود و فرصت برای آماده سازی بیشتر وجود دارد. البته جانبازان ما به دلیل ایثارگری که داشتند، قهرمانند اما امیدواریم موفق‎تر از این هم باشند.

عباسی در پاسخ به این پرسش که "چرا ورزشکاران ایران خیلی کم موفق به کسب مدال در المپیک می‏شوند؟"، اظهارداشت: یادمان باشد ما با بیش از 200 کشور جهان رقابت داریم و این کار راحتی نیست. در این شرایط همین که توانستیم 54 سهمیه انفرادی بگیریم، گام مثبت بزرگی است. برخی سال‎ها دربرخی رشته‏ها اصلا نماینده نداشتیم یا تعدادشان کم بود اما امروز شرایط آنها فرق کرده است و این یعنی اینکه ورزش ایران کم کم در حال رخنه کردن در المپیک است.

وی با بیان اینکه ورزش ایران به طور متوسط در هر دوره المپیک کمتر از 2 مدال گرفته است، یادآور شد: برای افزایش میزان مدال آوری کارهای زیادی لازم بود که انجام آنها را آغازکرده‎ایم. ضمن اینکه از نظر جغرافیایی نیز وضعیت کسب سهمیه المپیکی ایرانیان بهتر شده است.

"جای فوتبال در کاروان ورزش ایران برای المپیک 2012 خالی است. فکر می‎کنید چرا سال‏هاست که فوتبال ایران از کسب سهمیه المپیک ناکام می‏ماند؟" وی در پاسخ به این پرسش گفت: فوتبال ایران پایه قوی ندارد. الان رتبه ما در جهان 48 است. خیلی باید کار کرد و باید پایه فوتبال کشور را قوی‌تر کنیم. حال و هوای فوتبال متفاوت از سایر رشته‎هاست و حتی روی جامعه تاثیر می‎گذارد. بنابراین باید روی استعدادیابی توجه بیشتری شود. دراین زمینه با فدراسیون فوتبال هم صحبت کرده‎ایم. به خصوص اینکه مسابقات جام جهانی هم در پیش است.

"آیا فوتبال ایران می‎تواند امیدی برای کسب سهمیه المپیک 2016 داشته باشد؟"، پاسخ عباسی به این پرسش منفی بود. وی گفت: فکر نمی‎کنم با رتبه‎ای که فوتبال ایران در جهان دارد، حالاحالاها و به این سرعت بتواند به پیشرفتی در این حد برسد. البته تا آن زمان پیشرفت زیادی خواهیم داشت اما گمان نمی‎کنم سهمیه بگیریم.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های فوتبالی خود با انتقاد از افزایش دستمزد بازیکنان این رشته گفت: از این روند راضی نیستم. به اعتقاد من مبلغ خرید جسارت به ورزشکاری است که فرهنگی است. ورزش جنبه فرهنگی دارد و هرچیزی به این جنبه آسیب بزند، مورد تایید ما نیست. باید درنظام تحلیلی فدراسیون افزایش دستمزد بازیکنان بررسی شود.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: به صورت کتبی و شفاهی به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اعلام کرده‌ایم که باید قواعدی را در این زمینه تنظیم کنند. کسی هم نباید از این قواعد تخطی کند در غیر این صورت سازمان با وی برخورد کند. اگر فدراسیون در این زمینه تحلیل‎های دقیق‏تری داشته باشد، می‏توانیم بهتر بررسی کنیم و برخورد جدی‎تری داشته باشیم.

محمد عباسی در پایان صحبت‎های خود در مورد پاداش مدال آوران ایران در بازی‏های المپیک گفت: مدال آوری ورزشکاران قابل قیمت گذاری نیست. اما در هر حال برای پرداخت پاداش به مدال آوران بر اساس آیین نامه موجود اقدام می‎کنیم. ضمن اینکه مسائل مرتبط با استخدام، بیمه، حقوق دائمی با افزایش 30درصد، نظام وظیفه و ... آنها را هم پیگیری خواهیم کرد و در کل زمینه رضایت‎مندی‎شان را فراهم می‏کنیم.