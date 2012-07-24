وزرای صنعت و کشاورزی مجددا به مجلس احضار شدند

یونس اسدی در گفتگو با مهر درخصوص اقدامات نمایندگان مجلس برای پیگیری موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار اظهار داشت: از آنجایی که هم اکنون یکی از مهمترین دغدغه های مردم افزایش بی رویه قیمتها است؛ لذا نمایندگان مردم در خانه ملت براساس وظیفه ذاتی که دارند، وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را برای پاسخ به عملکرد خود در این رابطه به مجلس فراخوانده اند.

وی با انتقاد از عملکرد این دو وزارتخانه عنوان کرد: متاسفانه هیچکدام از این وزارتخانه ها حاضر نیستند مسئولیت گرانی اخیر کالاهای اساسی را برعهده بگیرند و با فرافکنی این مشکل را به گردن یکدیگر می اندازند!

نماینده مردم مشکین شهر(استان اردبیل) در مجلس تصریح کرد: اگر این وزرا برای عملکرد خود در رابطه با افزایش بی‌رویه قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی در بازار توضیح قانع کننده ای نداشته باشند، احتمال استیضاح آنها وجود دارد.

وی علت اصلی افزایش بی رویه قیمتها را ضعف مدیریت در بخشهای مختلف کشوربویژه بخش صنعت و کشاورزی عنوان کرد و افزود: کشور ما از نظر منابع کشوری غنی است که اگر این منابع بدرستی مدیریت شوند، همه مشکلات برطرف خواهند شد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه درخصوص موضوعاتی که قرار است در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد، گفت: مباحث مختلفی از جمله "عدم تامین کودشیمیایی چایکاران توسط سازمان تعاون روستایی"، " تهاتر کود اوره ایران با گندم پاکستان" و "پیگیری پرداخت مطالبات سیب زمینی کاران" مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس درحدود یکماه پیش 07/04/91 اعلام کرده بودند که از اظهارات این وزرا در رابطه با افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی قانع نشده بودند.