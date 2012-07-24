کردستان ظرفیت های خوبی در راستای ذخیره استاندارد گندم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در دیدار با جمعی از سیلوداران بخش خصوصی استان کردستان با اشاره به تعهد دولت در راستای کمک به بخش خصوصی در شرایط اقتصادی کنونی گفت: حمایت از سیلوسازی بخش خصوصی، یکی از برنامه های دولت در راستای اجرای سیاست های اصل 44 در کشور است که این مهم در کردستان به خوبی عملیاتی شد.

وی افزود: با توجه به آزاد شدن قیمت گندم از سوی دولت، سیلوسازان می توانند نقش موثری را در خرید گندم و نگهداری آن تا تحویل به چرخه مصرف ایفا کنند و به همین دلیل انتظار می رود که از تمامی ظرفیت های استان کردستان در این بخش به خوبی بهره برداری شود.

شهبازی همچنین با استقبال از ارائه راهکارهای عملی در راستای کمک به حل مشکلات پیش روی سیلوداران استان کردستان گفت: جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعامل و همکاری آنان با سیلوداران در راستای خرید گندم و ذخیره سازی آن می تواند به عنوان یک راهکار مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا زمینه برای رفع مشکلات سیلوسازان در کردستان فراهم شود.

استاندار کردستان اضافه کرد: با توجه به پتانسیل های خوب استان و وجود سیلوهای بخش خصوصی و دولتی جهت ذخیره گندم باید تلاش شود کردستان بعنوان یکی از استان های معین ذخیره گندم کشور معرفی شود و در این راستا انتظار همکاری و تعامل دو بخش دولتی و خصوصی برای رسیدن به این موقعیت یک نیاز لازم و ضروری است.

وی همچنین با اشاره به مرغوبیت گندم تولیدی در استان کردستان خواستار همکاری نزدیک مجموعه جهادکشاورزی استان، سازمان غله و سیلوداران در راستای تشویق کشاورزان و گندم کاران به فروش محصول خود با قیمت تضمینی به سیلوداران شد و افزود: نباید اجازه داد که گندم تولیدی از استان خارج شود بلکه باید زمینه را برای ذخیره آن در استان فراهم کرده و سپس ان را وارد بازار مصرف کرد.

در این نشست جمعی از سیلوداران استان کردستان به بیان مشکلات خود پرداخته و از استاندار کردستان درخواست کردند که آنها را برای رفع این مشکلات کمک کند.