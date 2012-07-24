تعالی هنر در کردستان نیازمند اعتبارات و بودجه ای ویژه است

خسرو معین افشار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایین آمدن اعتبارات ابلاغی بخش هنر از سوی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این استان بیان کرد: مجهز شدن شهرستان ها به سامانه های پژوهشی برای خلق هنر متعالی و در اختیار گذاشتن بودجه ‌ای ویژه می تواند به موفقیت هنر ملی و استمرار آن در کردستان کمک کند.

وی با اشاره به نشست کشوری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اردبیل در راستای بررسی وضعیت اعتبارات این حوزه ادامه داد: در این نشست استان ها با اعلام برنامه های اجرایی در سال 91 خواستار تحقق آنچه وعده مسئولان این معاونت در تفاهم نامه ها به استان ها بود، شدند.

سرپرست اداره امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان عنوان کرد: تنوع برنامه های هنری استان کردستان با محوریت قراردادن افزایش تولیدات هنری بومی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی صورت گرفته است که متاسفانه با تامین اعتبار حداقلی از سوی معاونت امور هنری نمی توان به صورت کامل این برنامه ها را اجرایی کرد.

معین افشار با انتقاد از عدم تحقق کامل اعتبارات پیش بینی شده در قالب تفاهم نامه های موضوعی حوزه فعالیت های هنری در استان کردستان گفت: به گواه یکی از مدیران کل ارشاد اسلامی در اردبیل، در راستای اجرای سیاست تمرکز زدایی نباید به متمرکز کردن بخش عظیمی از اعتبارات هنری در تهران اکتفا کرد و سهم شهرستان را با نگاهی حداقلی تامین کرد.

وی اضافه کرد: هنرمندان ما نیازمند حمایت بیشتر در این سال با تاکید بر تولید فاخر را دارند و به همین دلیل باید سهم کردستان و هنرمندان در این حوزه افزایش یابد.

سرپرست اداره امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان افزود :هر چند ما هنوز نتوانسته‌ایم از بطن شاخص هنری خود که همان متون هنری نشات گرفته از اندیشه ناب اسلامی و ایرانی است با حداقل اعتبارات لازم سخت افزاری و نرم افزاری به یک پیوند امروزین و نو که خواسته هنری مردم است برسیم اما حرکت های معدودی صورت گرفته و تلاش شده است از محل همین اعتبارات حداقلی، پایه ‌های هنر متعالی یا همان هنر مدنظر مقام معظم رهبری که موجب ماندگاری اندیشه ها شود را در استان فرهنگی کردستان محکم و قاعده‌ مند شکل دهیم.