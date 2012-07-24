  1. دانشگاه و فناوری
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۹

توسط محققان کشور صورت گرفت؛

تولید رنگهای ضدخش برای خودروها با استفاده از نانو ذرات سیلیکا

تولید رنگهای ضدخش برای خودروها با استفاده از نانو ذرات سیلیکا

گروهی از پژوهشگران دانشگاه صعنتی امیرکبیر و دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از نانو ذرات سیلیکا موفق به عرضه پوششهای مقاوم به خراش برای خودروها شدند این پوششها طول عمر خودروها را افزایش می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهبود مقاومت در برابر خش و خراش پوششهای شفاف خودرو یکی از چالشهای اساسی برای تولید کنندگان رنگ و خودروسازها بوده است. این نوع پوششها در ابتدا دارای جلوه ظاهری بسیار مناسب و جذاب دارد ولی در طول زمان بر اثر عوامل محیطی چون شستشو و کشیده شدن اجسام نوک تیز بر روی سطح رنگ و ایجاد خش و خراش جذابیت آن از بین می رود.

پژوهشگران کشور تاکنون پژوهشهای بسیاری را برای بهبود مقاومت پوشش های خودرو در برابر عوامل ساینده و خراشنده انجام و روشهای مختلفی برای بهبود مقاومت در برابر خراش ارائه دادند. 

به تازگی محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر روش جدیدی برای بهبود خواص پوششهای خودرو ابداع و در نهایت پوششهای ضد خش بر پایه سیلیکونی عرضه کردند.
 
در این تحقیق محققان از نانو ذرات سیلیکای اصلاح شده با اندازه ذرات 40 نانومتر به منظور بهبود خواص مقاومت خش پذیری پوشش خودرویی پایه اکریلیک/ملامین استفاده کردند. همچنین این محققان با استفاده از تجهیزات خاصی موفق به ارزیابی مناسب تر میزان خراش این پوشش تولیدی شدند.
 
نتایج این تحقیقات نشان داد که خواص در صورت استفاده از نانوذرات، بالاتر از افزودنی های پایه سیلیکونی خواهد بود ضمن آنکه نانو ذرات با تاثیر بر فرآیند پخت پوشش و نیز تشکیل یک شبکه فیزیکی از ذرات می توانند بهبود خواص مقاومت در برابر خش پذیری را موجب می شود.

با بهبود بخشیدن خواص فیزیکی در برابر خراش پوشش های خودرویی، طول عمر و مدت زمان حفظ جلوه ظاهری این پوشش ‌ها نیز افزایش می یابد.
کد مطلب 1656848

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