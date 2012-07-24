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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۱

کریمی در گفت‌وگو با مهر:

فیلمبرداری"چ" در پاوه ادامه می‌یابد/ تکذیب اختلاف حاتمی‌کیا و عرب‌نیا

فیلمبرداری"چ" در پاوه ادامه می‌یابد/ تکذیب اختلاف حاتمی‌کیا و عرب‌نیا

در حالی که از روزگذشته اخباری مبنی‌بر توقف پروژه سینمایی شهید چمران به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا به دلیل اختلاف‌نظر میان کارگردان و بازیگر نقش اصلی آن در برخی رسانه‌ها منتشر شد، تهیه‌کننده این فیلم سینمایی توقف این پروژه را کاملاً تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزگذشته یکی از سایت‌های خبری در مطلبی براساس شنیده‌ها از بروز اختلاف میان کارگردان و بازیگر اصلی پروژه سینمایی "چ" خبر داد. خبری که صبح امروز به‌طور گسترده در رسانه‌های دیگر نیز بازتاب داشت و از آن به توقف پروژه سینمایی شهید چمران تعبیر شد. بر اساس این اخباراختلاف نظر شدید میان کارگردان و فریبرز عرب‌نیا بازیگر نقش شهید چمران عامل اصلی توقف فیلمبرداری این پروژه بوده‌است.

به‌رغم این اخبار اما مهدی کریمی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر با اظهار بی‌اطلاعی کامل از این جریان گفت: گروه فیلمبرداری به دلیل آغاز ماه رمضان دو روز آف(تعطیلی موقت برای استراحت) داشته‌اند و امروز مجددا فیلمبرداری ادامه پیدا می‌کند. به همین دلیل برای ادامه کار به پاوه می‌رویم و فردا نیز شب کاری خواهیم داشت.

کریمی در پاسخ به اینکه آیا هنوز ایفای نقش اصلی را عرب‌نیا بر عهده خواهد داشت توضیح داد: هیچ اختلاف نظری میان حاتمی‌کیا و عرب‌نیا وجود ندارد و بازیگر نقش شهید چمران کماکان فریبرز عرب‌نیا است.

فیلم سینمایی "چ" تازه‌ترین فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی‌کیا است که با توجه به موضوع محوری آن یعنی رشادت‌های شهید مصطفی چمران در دوران دفاع مقدس به‌نوعی بازگشت این فیلمساز به سینمای جنگ تعبیر شده‌است. ابراهیم حاتمی‌کیا و فریبرز عرب‌نیا هنوز درباره اخبار و شنیده‌های اخیر هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.

کد مطلب 1656850

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