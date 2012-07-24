محمود پوروهاب، دبیر سیزدهمین دوره جایزه کتاب سال سلام بچهها و از دستاندرکاران برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه احتمال برگزاری این دوره در سال جاری بیش از برگزار نشدن آن است، اظهار کرد: من و حجتالاسلام عبدالله حسنزاده آملی که مسئولیت انتشار مجلات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم را بر عهده دارد در تلاش هستیم با توجه به دوسالانه شدن این جشنواره و موعد برگزاری آن در سال جاری، ضرورت برگزاری را به هر شکل برای مسئولان دفتر جا بیندازیم.
وی ادامه داد: پیش از این مسئول وقت معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر که مجلات زیر مجموعه وی به شمار میرفتند، اعلام کرده بود که تنها در صورتی زیر بار برگزاری جشنواره میرود که از این پس تنها آثار دینی در این جشنواره داوری شود که مورد موافقت ما قرار نگرفته بود و اصرار داشتیم جشنواره در سال جاری نیز همانند 13 دوره سابق آن برگزار شود.
پوروهاب افزود: اما اتفاق تازهای که افتاده است، جدایی مجلات از این معاونت و تجمیع آنها در زیرمجموعهای با عنوان مرکز فرهنگی ـ هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است که زیر نظر حجت الاسلام کمساری به فعالیت مشغول است و ایشان با توجه شخصیت هنری خود به ما قول همکاری دادهاند.
وی همچنین گفت: در معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر همه ساله افرادی بودند که با برگزاری جشنواره مخالفت کرده و به نوعی سنگاندازی میکردند و در این دوره مسئول معاونت نیز به نوعی با آنها همگام بود، اما پس از این تغییرات احتمال زیادی میدهیم که با توجه به قول همکاری رئیس فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی، این دوره از جشنواره نیز برگزار شود.
پوروهاب در پاسخ به سوالی درباره چهارچوب زمانی برگزاری جشنواره در صورت موافقت نهایی با برگزاری آن نیز گفت: پیش از این نیز اتفاق افتاده بود که برگزاری جشنواره با مشکل زمانی روبرو شود، ولی در نهایت آن را در زمستان برگزار کردیم. امسال هم به نظرم تا یک ماه دیگر تکلیف نهایی برگزاری جشنواره روشن میشود و در این صورت برای برگزاری آن زمانبندی میکنیم.
وی تصریح کرد: برخی ناشران بدون اعلام فراخوان آثارشان را برای ما فرستادهاند و برخی نیز هنوز اطلاعی ندارند. به نظر نمیرسد در صورت اعلام فراخوان طی یک ماه آینده مشکلی از حیث جمعآوری آثار و برگزاری داشته باشیم.
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