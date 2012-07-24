به گزارش خبرنگار مهر، رضا فقیهی در حاشیه مراسم استقبال از قهرمان کاراته کای بسیجی قم در مسابقات قهرمانی آسیا، اظهار داشت: با توجه به سیاست های کلان سپاه علی بن ابی طالب(ع) استان قم و سازمان بسیج، این سپاه حمایت همه جانبه خود را از بسیجیان ورزشکار داشته و در آینده نیز خواهد داشت.



بسیجیان ورزشکار منش جوانمردی و پهلوانی را سرلوحه ورزش قرار دهند



وی با ابراز خوشحالی از موفقیت ورزشکاران بسیجی در عرصه های مختلف داخلی و برون مرزی، ضمن تبریک حضور موفقیت آمیز کاراته کای بسیجی استان قم در مسابقات آسیایی ازبکستان وکسب مقام قهرمانی در این مسابقات، تصریح کرد: امیدوایم بسیجیان ورزشکار در میادین متعدد ورزشی بتوانند بر قله های افتخار ایستاده ومنش جوانمردی و پهلوانی را سرلوحه ورزش کشور و جهان قرار دهند.



وی که برای استقبال از بازگشت علیرضا قاضی کاراته کای بسیجی تیم ملی کشورمان با این کاراته کای افتخار آفرین دیدار کرد، عنوان داشت: موفقیت قاضی در این رقابت ها می تواند سرلوحه و الگوی بسیاری از نوجوانان و جوانان جامعه باشد.



قهرمان وزن منهای 60 کیلوگرم مسابقات کاراته قهرمانی رده سنی نوجوانان آسیا یعنی کاراته کای بسیجی علیرضا قاضی با استقبال گرم معاون هماهنگ کننده سپاه علی بن ابی طالب(ع) استان قم استان قم، مسئول تربیت بدنی سپاه، مدیر ورزش قهرمانی سپاه، مسئول هیئت کاراته بسیج استان و جمعی از مسئولین سپاه و بسیج وارد استان قم شد.



قاضی تنها طلایی کاراته قم در مسابقات قهرمانی آسیا



علیرضا قاضی است که پیش از این در فاصله حدود یک ماه به آغاز رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در مسابقات بین المللی ترکیه موفق به کسب نشان نقره و عنوان نایب قهرمانی شده بود، به عنوان نماینده وزن منهای 63 کیلوگرم تیم ملی کاراته رده سنی نوجوانان کشورمان در حالی موفقیت های خود را در این رده سنی با کسب دو مدال در فاصله یک ماه کامل کرد که این بار رنگ مدال وی در مسابقات قهرمانی آسیا طلایی بود.



در حالی که رقابت های کاراته قهرمانی آسیا در تمام رده‌های سنی در تاشکند ازبکستان به انجام رسید، علیرضا قاضی نماینده شایسته کاراته استان قم به عنوان یکی از اعضای اعزامی تیم ملی کاراته رده سنی نوجوانان کشورمان، به مدال ارزشمند طلا و عنوان قهرمانی قاره کهن نائل شد.



این در حالی است که علیرضا قاضی نوجوان آینده‌دار کاراته قم، در تیم ملی رده سنی نوجوانان تنها ملی‌پوش کاراته استان قم بود و در این وزن در جدال با حریفان خود در مسابقات آسیایی آمادگی مطلوبی را از خود نشان داد تا در نهایت موفق به کسب مقام قهرمانی این پیکارها شود.



علیرضا قاضی کاراته‌کای قمی در وزن منهای 63 کیلوگرم در حالی که تا پای فینال تک تک رقبای خود را شکست داده بود، در دیدار نهایی نیز بر حرفی از کشور اندونزی غلبه کرد و در نهایت با کسب مقام قهرمانی و نشان طلای این دوره از مسابقات به کار خود پایان داد.