انتقاد از جدایی ری/ میان تهران و حاشیه دیوار برلین نکشید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه صبح روز سه شنبه شورا با بیان اینکه تهران در محل قدیمی ری احداث و گسترش پیدا کرده است گفت: نمی توان ری را از تهران جدا کرد و اگر این اتفاق رخ دهد مثل بریده دست از یک بدن است.



وی با اشاره به اینکه مدیریت چندپاره یک تئوری شکست خورده است، گفت: مطمئنا طرح پراکندگی شهرهای متمرکز به شکست منجر می شود همان طور که نمی تواند یک بدن را چند عضو مدیریت کند.



رئیس شورای شهر با اشاره به اینکه تهران یک شهر یکپارچه است که از شمیرانات تا ری ادامه دارد، گفت: در طرح تفصیلی و جامع شهر تهران نیز از شمال تهران تا فرودگاه امام خمینی (ره) محدوده شهر تهران تعریف شده است.



چمران با بیان اینکه شاید جدایی ری از تهران از لحاظ مالی به نفع شهر تهران باشد اما مطمئنا به ضرر شهروندان این منطقه است.



وی با بیان اینکه اعتبارات شهرداری تهران به صورت عادلانه تقسیم می شود بنابراین بیش از درآمدهای این منطقه برای آن هزینه می شد ،گفت: مسئولان محلی و مردم مدافع این طرح نیستند و باید مطالعات درستی در خصوص اجرایی شدن این قانون انجام می شد اگر قانون مشکل دارد قانون را باید اصلاح کنیم نه آنکه آن را اجرا کنیم زمانی که فرمانداری جداگانه برای ری و شمیرانات به وجود آمد باید قانون را تغییر می دادند نه اینکه این قانون را اجرا کنند و قانون تقمسیمات کشوری دچار مشکل است که باید در این زمینه اصلاح می شد.



چمران با اشاره به تصویب طرح تفصیلی و طرح جامع توسط شورای عالی شهرسازی و رئیس جمهور گفت: در این دو طرح ری جزئی از تهران در نظر گرفته شده و مطمئنا جدایی آن به ضرر تهران است و مشکلات قدس، چهاردانگه نیز ممکن است برای آن به وجود بیاید و زمین های کشاورزی آن که حفظ و نگهداری شده اند و درآمدزا هستند تا 5 سال دیگر تبدیل به سوله شوند و آن زمان مردم بخواهند که دوباره به شهر تهران بازگردند که امیدواریم این گونه نباشد.



وی با بیان اینکه تجمیع نقاط کوچک و یکپارچگی شهرها به نفع شهر است، گفت: نباید دیوار برلین میان تهران و مناطق حاشیه آن بکشیم و این گونه آنها را جدا کنیم.



چمران خواستار نگاه علمی و منصفانه به این طرح شد.