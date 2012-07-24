اعلام آخرین مهلت بررسی تقاضای انتقال دانشجویان در دانشگاههای غیرانتفاعی

محمدحسن یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: پیرو درخواست مکرر دانشجویان و در جهت ایجاد فرصت بیشتر برای بررسی تعداد درخواستهای بیشتر در موسسات غیردولتی غیرانتفاعی مبدأ، مقرر شد این موسسات تا 7 مردادماه در سامانه، درخواستها را بررسی و اعلام نظر کنند تا درصد موافقت شده ها در مبدا بیشتر شود.

وی تاکید کرد که این مهلت تنها برای موسسات غیردولتی غیرانتفاعی تمدید شده است و سایر دانشگاهها هیچ امکان دیگری تا مهلت مقررر شده در این سامانه را ندارند.

مدیر کل امور دانشجویان داخل گفت: پس از پایان مهلت تعیین شده در 7 مردادماه، بررسی تقاضا در دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی مقصد آغاز خواهد شد.

یوسفی خاطرنشان کرد که دانشگاههای دولتی مقصد نیز تا 10 شهریورماه مهلت بررسی تقاضاها را دارند.