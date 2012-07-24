  1. حوزه و دانشگاه
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹

یوسفی به مهر خبر داد:

اعلام آخرین مهلت بررسی تقاضای انتقال دانشجویان در دانشگاههای غیرانتفاعی

اعلام آخرین مهلت بررسی تقاضای انتقال دانشجویان در دانشگاههای غیرانتفاعی

به گفته مدیر کل امور دانشجویان داخل، دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی تا 7 مردادماه مهلت دارند که تقاضای دانشجویان را بررسی کنند.

محمدحسن یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: پیرو درخواست مکرر دانشجویان و در جهت ایجاد فرصت بیشتر برای بررسی تعداد درخواستهای بیشتر در موسسات غیردولتی غیرانتفاعی مبدأ، مقرر شد این موسسات تا 7 مردادماه در سامانه، درخواستها را بررسی و اعلام نظر کنند تا درصد موافقت شده ها در مبدا بیشتر شود.

وی تاکید کرد که این مهلت تنها برای موسسات غیردولتی غیرانتفاعی تمدید شده است و سایر دانشگاهها هیچ امکان دیگری تا مهلت مقررر شده در این سامانه را ندارند.

مدیر کل امور دانشجویان داخل گفت: پس از پایان مهلت تعیین شده در 7 مردادماه، بررسی تقاضا در دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی مقصد آغاز خواهد شد.

یوسفی خاطرنشان کرد که دانشگاههای دولتی مقصد نیز تا 10 شهریورماه مهلت بررسی تقاضاها را دارند.

کد مطلب 1656887

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه