به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «مردان بزرگ دین» شامل 11 عنوان کتاب درباره زندگی پیامبران بزرگ از حضرت آدم (ع) تا پیامبر اکرم (ص) می‌شود که قرار است پس از پایان فعالیت‌های پیش از چاپ، همه عناوین آن با یکدیگر منتشر شوند و مجموعه به طور کامل به چاپ برسد.

نویسنده داستان این کتاب‌ها ناهید مهدوی اصل است، اما تصویرگری هر عنوان کتاب به یکی از تصویرگران ادبیات کودک و نوجوان سپرده شده است و به عنوان مثال تصویرگرانی چون طوبی اسماعیلی و منوچهر امیری در این پروژه حضور دارند. هر کتاب نیز به نام همان پیامبری است که داستانش در آن کتاب روایت می‌شود.

هر کتاب از این مجموعه حدود 100 تا 120 صفحه حجم خواهد داشت و هر عنوان در واقع یک، رمان نوجوان است. نکته مهم درباره کتاب‌های این مجموعه این است که سعی شده در همه آن‌ها، خلاف رویه‌های معمول درباره نشر زندگانی پیامبران، اطلاعات بیشتری از پیشینه و داستان‌های شنیده نشده از آن‌ها ارائه شود. اما این کتاب‌ها قصه‌گو هم هستند و هشو و زواید روایی هم از آن‌ها حذف شده است تا اصل مطلب به مخاطبان اصلی کتاب‌ها یعنی نوجوانان سنین چهارم و پنجم دبستان تا اوایل دوران راهنمایی منتقل شود.

پیامبرانی چون آدم، ایوب، نوح، یونس، یوسف، مسیح و پیامبر اسلام(ص) تعدادی از پیامبرانی هستند که رمان‌ مرتبط با آن‌ها در این پروژه منتشر خواهد شد. در حال حاضر آماده سازی 4 عنوان اول این مجموعه به پایان رسیده و مسئولان نشر بازی و قصه مشغول آماده سازی 7 عنوان باقی‌مانده هستند. کتاب‌ها دارای تصویرگری و طراحی دورنگ هستند و قرار است تا مهرماه و زمان شروع مدارس، از چاپخانه خارج شوند.