به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی این فرهنگستان برنامه‌های متفاوتی را برای ایام ماه مبارک رمضان همانند کارگاه و نمایشگاه «کتابت و کتاب آرایی»، نشست‌های تخصصی «14 روایت» از نسخ خطی موزه ملک، نشست‌های تخصصی بررسی آداب و رسوم ماه مبارک در شهرهای مختلف کشور و ... تدارک دیده است.

از جمله این برنامه‌ها، «شب‌ شعر رمضان » است که با حضور جمعی از شاعران کشور در شب‌های روحانی ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

نخستین شب شعر رمضان را «سیدحسین متولیان» اجرا می‌کند که شاعرانی چون «سعید بیابانکی»، «حامد عسگری»، «امید مهدی‌نژاد»، «بابک نبی» و «سجاد عزیزی» در آن حضور خواهند داشت.

این برنامه شنبه 7 مرداد، ساعت 17 تا 19 در تالار ایران فرهنگستان هنر واقع در خیابان ولی عصر (عج)، پایین تر از خیابان طالقانی، شماره 1552 برگزار می‌شود.