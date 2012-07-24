به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضازاده با بیان اینکه وزنه برداری ایران با حضور در مسابقات جهانی 2010 و 2011 صاحب 6 سهمیه شد، اظهارداشت: وزنه برداران المپیکی حدود هفت ماه در اردوی متوالی بودند. درجریان این اردوها با حمایت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک روند رو به جلویی داشتیم طوری که در آستانه آغاز سی‎امین دوره بازی‎های المپیک، وزنه برداران‌مان به آمادگی کامل رسیده‎اند.

وی در مورد برنامه اعزام وزنه برداران به محل برگزاری بازی‎های المپیک توضیح داد و یادآور شد: تیم وزنه برداری ایران در قالب دو گروه عازم لندن می‎شود. هفتم مردادماه اولین گروه اعزام خواهد شد و با فاصله سه روز یعنی دهم مردادماه هم گروه دوم به لندن اعزام می‎شود.

رئیس فدراسیون وزنه برداری با بیان اینکه هر 6 وزنه بردار ایران در گروه A بازی‎های المپیک قرار دارند، تصریح کرد: سیزده مردادماه رقابت‎های دسته 85 کیلوگرم آغاز می‎شود. زمان آغاز رقابت‎ها 7 بعدازظهر به وقت لندن و 22:30 به وقت ایران است.

رضازاده در مورد پیش‎بینی خود نسبت به عمکرد وزنه برداری ایرانی شرکت کننده در المپیک سی‎ام و مدال آوری آنها گفت: به هر 6 وزنه بردارمان برای کسب مدال امیدواریم اگرچه المپیک شرایطی متفاوت از دیگر رویدادها دارد. وزنه برداری یک رشته رکوردی است و رکوردها در آن با کوچکترین اختلاف وزن و چگونگی انتخاب وزنه‎ها، جابه‎جا می‎شود.

رئیس فدراسیون وزنه برداری در پایان تاکید کرد: امیدوارم روز رقابت هر یک از وزنه برداران‌مان، روز خوبی برای آنها باشد. امیدوارم بتوانند در روز رقابت‎شان، رکورد تمرینات‎شان را بزنند و مدال بگیرند.