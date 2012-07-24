به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضازاده با بیان اینکه وزنه برداری ایران با حضور در مسابقات جهانی 2010 و 2011 صاحب 6 سهمیه شد، اظهارداشت: وزنه برداران المپیکی حدود هفت ماه در اردوی متوالی بودند. درجریان این اردوها با حمایت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک روند رو به جلویی داشتیم طوری که در آستانه آغاز سیامین دوره بازیهای المپیک، وزنه بردارانمان به آمادگی کامل رسیدهاند.
وی در مورد برنامه اعزام وزنه برداران به محل برگزاری بازیهای المپیک توضیح داد و یادآور شد: تیم وزنه برداری ایران در قالب دو گروه عازم لندن میشود. هفتم مردادماه اولین گروه اعزام خواهد شد و با فاصله سه روز یعنی دهم مردادماه هم گروه دوم به لندن اعزام میشود.
رئیس فدراسیون وزنه برداری با بیان اینکه هر 6 وزنه بردار ایران در گروه A بازیهای المپیک قرار دارند، تصریح کرد: سیزده مردادماه رقابتهای دسته 85 کیلوگرم آغاز میشود. زمان آغاز رقابتها 7 بعدازظهر به وقت لندن و 22:30 به وقت ایران است.
رضازاده در مورد پیشبینی خود نسبت به عمکرد وزنه برداری ایرانی شرکت کننده در المپیک سیام و مدال آوری آنها گفت: به هر 6 وزنه بردارمان برای کسب مدال امیدواریم اگرچه المپیک شرایطی متفاوت از دیگر رویدادها دارد. وزنه برداری یک رشته رکوردی است و رکوردها در آن با کوچکترین اختلاف وزن و چگونگی انتخاب وزنهها، جابهجا میشود.
رئیس فدراسیون وزنه برداری در پایان تاکید کرد: امیدوارم روز رقابت هر یک از وزنه بردارانمان، روز خوبی برای آنها باشد. امیدوارم بتوانند در روز رقابتشان، رکورد تمریناتشان را بزنند و مدال بگیرند.
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