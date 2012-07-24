شب نشینی ماه و سیاره کیوان در شامگاه فردا

به گزارش خبرنگار مهر، فردا چهارشنبه 4 مردادماه پدیده مقارنه ماه با سیاره کیوان رخ خواهد داد.



سیاره کیوان، پس از مشتری، دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی و ششمین سیاره دور از خورشید است. زحل یک گلوله گازی غول‌پیکر است و از آنجایی که مدار استوایی زحل تقریبا همانند زمین در 27 درجه قرار دارد، تغییرات زاویه سیاره نسبت به خورشید شبیه به زمین است از این رو در این سیاره نیز چهار فصل مشاهده می شود.



در آسمان شب زمین، زحل به دلیل اندازه بزرگ، دارای جوی درخشان و به دلیل وجود نوارهای روشن در اطراف آن بسیار زیبا است.



در مقارنه فرداشب که در ساعت 21:30 شامگاه رخ خواهد داد، اختلاف زاویه ماه و کیوان 5.7 درجه خواهد بود.