امیدوارم برخی شرایط خاص گریبانگیر کشتی ایران در المپیک نشود!

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله خطیب با اشاره به حضور متوالی تیم‎های کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‏های آسیایی و جهانی طی ماه‎های گذشته اظهارداشت: طی 6 ماه گذشته نمایندگان کشتی ایران در هر دو بخش فرنگی و آزاد و در تمام رده‏های سنی توفیقات بین‎المللی خوبی به دست آوردند.

وی تصریح کرد: به خصوص شکست دادن روسیه و آذربایجان در خانه آنها، موفقیت بزرگی بود که کشتی‎گیران کشورمان موفق به کسب آن شدند. مجموعه این موفقیت‌ها انتظار جامعه ورزش ایران و حتی مردم را نسبت به مدال‌آوری کشتی‎گیران در المپیک سی‌ام بیشتر کرده است.

سرپرست فدراسیون کشتی با اشاره به شرایط کلی ورزشکاران المپیکی این فدراسیون در آستانه آغاز بازی‎های المپیک 2012 لندن خاطرنشان کرد: همه فرنگی کاران و آزادکاران با روحیه عالی مشغول به تمرین هستند. من از نزدیک شاهد تلاش بی وقفه و زحمت زیاد آنها برای انجام تمرینات بهتر بودم. امیدوارم با تلاشی که آنها داشتند، بتوانند دل مردم را شاد کنند.

خطیب تاکید کرد: امیدمان برای مدال آوری کشتی‎گیران خیلی زیاد است اما آوردگاه پیش روی ما، المپیک است. کشتی ایران در تمام ادوار المپیک که در آنها شرکت داشته فقط پنج مدال طلا گرفته است. چون در کشتی گاه شرایط خاصی پیش می‎آید که در مدال‌آوری تاثیرگذار می‎شود. امیدوارم در المپیک لندن این شرایط برای ایران پیش نیاید!

سرپرست فدراسیون کشتی در پایان تاکید کرد: با کمک وزارت ورزش و جوانان و همچنین کمیته ملی المپیک همه شرایط لازم مهیا شد تا کشتی‎گیران در المپیک موفق باشند. البته کشتی‎گیران آزادکار و فرنگی کار به دعای خیر مردم هم نیاز دارند.