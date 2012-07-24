امیدوارم برخی شرایط خاص گریبانگیر کشتی ایران در المپیک نشود!

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله خطیب با اشاره به حضور متوالی تیمهای کشتی آزاد و فرنگی در رقابتهای آسیایی و جهانی طی ماههای گذشته اظهارداشت: طی 6 ماه گذشته نمایندگان کشتی ایران در هر دو بخش فرنگی و آزاد و در تمام ردههای سنی توفیقات بینالمللی خوبی به دست آوردند.
وی تصریح کرد: به خصوص شکست دادن روسیه و آذربایجان در خانه آنها، موفقیت بزرگی بود که کشتیگیران کشورمان موفق به کسب آن شدند. مجموعه این موفقیتها انتظار جامعه ورزش ایران و حتی مردم را نسبت به مدالآوری کشتیگیران در المپیک سیام بیشتر کرده است.
سرپرست فدراسیون کشتی با اشاره به شرایط کلی ورزشکاران المپیکی این فدراسیون در آستانه آغاز بازیهای المپیک 2012 لندن خاطرنشان کرد: همه فرنگی کاران و آزادکاران با روحیه عالی مشغول به تمرین هستند. من از نزدیک شاهد تلاش بی وقفه و زحمت زیاد آنها برای انجام تمرینات بهتر بودم. امیدوارم با تلاشی که آنها داشتند، بتوانند دل مردم را شاد کنند.
خطیب تاکید کرد: امیدمان برای مدال آوری کشتیگیران خیلی زیاد است اما آوردگاه پیش روی ما، المپیک است. کشتی ایران در تمام ادوار المپیک که در آنها شرکت داشته فقط پنج مدال طلا گرفته است. چون در کشتی گاه شرایط خاصی پیش میآید که در مدالآوری تاثیرگذار میشود. امیدوارم در المپیک لندن این شرایط برای ایران پیش نیاید!
سرپرست فدراسیون کشتی در پایان تاکید کرد: با کمک وزارت ورزش و جوانان و همچنین کمیته ملی المپیک همه شرایط لازم مهیا شد تا کشتیگیران در المپیک موفق باشند. البته کشتیگیران آزادکار و فرنگی کار به دعای خیر مردم هم نیاز دارند.
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