نبود زیرساختها خسارت حوادث گلستان را افزایش داده است

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به عنوان نمونه، در ارتفاعات اطراف استان، طرح های آبخیزداری و نهادهای ذیربط باید بگونه ای عمل کنند که سیلاب از بالادست کنترل و مدیریت شود.

وی اظهار داشت: اقدامات ضعیفی در حال حاضر منابع طبیعی انجام داده که کفایت نمی کند و باید اعتبارات بیشتری تخصیص داده شود تا به طرح های آبخیزدرای بیشتر توجه شود.

وی عنوان کرد: همچنین آب منطقه ای باید اعتبارات بیشتری برای لایروبی داشته باشد، زیرا برخی رودخانه های منطقه سالها لایروبی نشده و سیلابها موجب انباشت رسوب و تکمیل ظرفیت رودخانه ها شده است.

حجت الاسلام طاهری گفت: انتظار داریم اعتبارات سفرهای استانی و دیگر اعتبارات با توجه حادثه خیز بودن استان به موقع تخصیص یابد و رودخانه ها لایروبی شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: همچنین در برخی مناطق به دلیل نداشتن پل مناسب، مشکلاتی ایجاد می شود و باید آسیب ها را رفع کرد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس با اشاره به آسیب زمینهای کشاورزی در حادثه سیلاب اخیر گفت: استنباط ما این است که بیمه فعلی محصولات کشاورزی پاسخگوی خسارتهای کشاورزان نیست.

لزوم تغییر در سازو کار بیمه کشاورزی

وی عنوان کرد: باید در سازوکار بیمه محصولات کشاورزی تغییراتی ایجاد شود، به گونه ای که اگر حادثه ای پیش آمد مبلغ قابل توجه ای به کشاورز پرداخت شود.

وی عنوان کرد: اصلاح قانون بیمه ضرورت دارد و باید در این زمینه اقدام شود و در خصوص خسارت کشاورزی گلستان، علاوه بر تامین خسارت، باید مبالغ بلاعوضی برای کشاروزان در نظر گرفته شود.