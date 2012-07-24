رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیمهای فوتبال ذوب آهن و صبای قم ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما لیگ را بد شروع کردیم و در حالی که مقابل فجرسپاسی خوب بازی کردیم شکستی سنگین را متحمل شدیم، هرچند که برخی موارد مانند بازی در زمین چمن مصنوعی و نامساعد بودن نور ورزشگاه در این باخت سنگین بی تاثیر نبود.
وی در همین خصوص افزود: از طرف دیگر صباییها هفته نخست لیگ را با یک برد پرگل شروع کردند و این موضوع اهمیت و جذابیت بازی ما با این تیم را بیشتر میکند.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن به تغییرات زیاد این تیم اشاره و خاطر نشان کرد: ما در این هفته تمرینات خوبی را انجام دادهایم و در زمین خود از هر لحاظ آماده رویارویی با تیم صبا هستیم. در رقابتهای این فصل لیگ برتر بازیهای خانگی برای ما اهمیت زیادی دارد و فقط به کسب سه امتیاز این دیدار فکر میکنیم، زیرا با عدم نتیجه گیری مقابل تیم صبا تیم ما به سمت بحران خواهد رفت.
وی با بیان اینکه تا دو هفته دیگر ذوبیها به مرز هماهنگی و آمادگی ایدهآل خود میرسند، اظهار داشت: غیبت قاسم حدادیفر و مهدی رجبزاده روی عملکرد تیم ما تاثیر گذاشته و این تاثیر در بازی نخست ما مقابل تیم فجر نمود داشت. با اینکه رجبزاده با تیم تمرین کرده اما هنوز مصدومیت او به طور کامل برطرف نشده و نمیتوانم از او در تمام زمان بازی مقابل تیم صبا استفاده کنیم.
کربکندی در خصوص دلیل غیبت حدادیفر نیز گفت: باشگاه تراکتورسازی اعلام کرده که خدمت سربازی این بازیکن تمام شده اما طبق قانون او تا تاریخ 5/6/91 سرباز محسوب میشود و تا هفته ششم رقابتهای لیگ برتر نمیتواند برای ما بازی کند.
وی از تمایل باشگاه ذوب آهن برای جذب یک مهاجم جدید یاد کرد و گفت: ما در این خصوص حتی با یک مهاجم تراز اول خارجی نیز مذاکره کرده و به توافقاتی نیز رسیدیم اما او در پایان مذاکراتش اعلام کرد که 40 درصد از مبلغ قراردادش را در ابتدای کار میخواهد که با توجه به مشکلات مالی که در حال حاضر داریم این موضوع برای ما مقدور نبود.
"هیچکدام از بازیکنان ذوب آهن هنوز برای این فصل پولی نگرفتهاند"، سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان این جمله خاطرنشان کرد: من با آگاهی از شرایط باشگاه ذوب آهن کارم را در این باشگاه شروع کردم.
وی تصریح کرد: صبا تیم خیلی خوبی است که از مهرههای تاثیرگذاری نیز برخوردار است. من بازی این تیم مقابل پیکان در هفته اول لیگ را به خوبی بررسی و آنالیز کردهام و به شناخت نسبی از این تیم رسیدهام. درست است که بازی سختی را در فولادشهر مقابل این تیم داریم اما همانطور که گفتم ما روی سه امتیاز بازیهای خانگی خود حساب ویژهای باز کردهایم.
دیدار تیمهای فوتبال ذوب آهن اصفهان و صبای قم از هفته دوم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعات 22 روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر برگزار میشود.
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