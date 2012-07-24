ولی‌الله گشایی هنرمند خودآموخته پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رویدادهای هنری در کشورمان به هیچ‌وجه اصولی نیستند و به همین دلیل حوزه هنرهای تجسمی ایران و به خصوص بحث خرید و فروش آثار هنری و اقتصاد هنر دچار رخوت، کاستی‌های زیاد و آلودگی شده است.



وی در مورد نمایشگاه اخیر فروش آثار هنری توضیح داد: با توجه به شرایط کنونی که در جامعه هنری حاکم است چاره‌ای جز برگزاری چنین اکسپویی نیست البته تردیدی نیست که برگزاری یک چنین رویدادی در عرصه هنرهای تجسمی ضروری است ولی وقتی مدیران برگزارکننده آن قواعد بازی را بلد نیستند همین می‌شود که آمارهای میلیاردی ارائه می‌کنند ولی به این نکته توجه نمی‌کنند که اگر این آمارها را می‌دهند پس چرا آثار بسیاری را به گالری‌ها عودت می‌دهند؟! با این آمارهای ریالی که اعلام کرده‌اند باید تمام آثار به فروش می‌رسید!

این هنرمند پیشکسوت افزود: کسی نیست به مدیرانی که گویا دوست دارند با این برنامه برای خود نردبان پیشرفت بسازند آموزش دهد که اعلام این ارقام آنچنان که باید و شاید درست نیست آن هم در شرایطی که پاسخگوی کسی نیستند و مدیران ارشاد نیز از آنها به شدت حمایت می‌کنند.



گشایی با بیان اینکه اکسپو91 که می‌توانست باعث تحولات هنری به لحاظ فروش آثار هنری شود متاسفانه با کمبودهای بسیاری مواجه بود، گفت: در این اکسپو بسیاری از آثار هنری مشاهده نمی‌شود در حقیقت آثاری که در آن‌ها ردپایی از هنر باشد را نمی‌توان دید.



نمایشگاه فروش آثار هنری (اکسپو۹۱) از سوی بنیاد فرهنگی، هنری رودکی از اواخر خردادماه تا اوایل تیرماه سال جاری برگزار شد.