به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی 45 پروژه حوزه آبخیز با حضور فرماندار قم، معاون عمرانی استاندار، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم، مدیرکل جهاد کشاورزی قم، امام جمعه و بخشدار خلجستان و اهالی روستای کهندان آغاز شد.

در این مراسم که در حسینیه روستای کهندان برگزار شد فرماندار قم ضمن انتقاد از شبکه استانی قم به دلیل عدم پوشش خبری این برنامه اذعان داشت: صدا و سیمای قم برنامه ای می سازد و می گوید به کسی برنخورد اما خودشان از حضور در مراسمی به این مهمی حضور ندارند.

عبدالسعید حقیقی مقدم با اشاره به مشکل کمبود آب در این روستا گفت: به زودی در راستای رفع مشکل آب آشامیدنی روستا کهندان اقدامات دیگری صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه حل مشکلات در هر جایی نیازمند همراهی و همکاری مردم است عنوان کرد: انعکاس دغدغه ها مهم است و دسترنج مردم نباید لگدمال شود و دهیار، شورا و مسئولان روستا باید مشکلات و اتفاقات را برای پیگیری انعکاس دهند.

فرماندار قم ادامه داد: حل مشکلات با این شرط که مردم به ما کمک کنند امکان پذیر است و اگر جز این باشد مطالبه شما از ما غیر منطقی است و ما هم تکلیفی در این رابطه نخواهیم داشت.

حقیقی مقدم بیان کرد: امیدواریم طی 2 هفته ابتدایی ماه رمضان عملیات حفر چاه آغاز شود تا مشکل آب این روستا نیز حل شود.

وی یکی از برنامه های استاندار جدید قم را توسعه، عمران، آبادانی و نتیجه گیری از کارهای قبلی اعلام کرد و افزود: وی در حال حاضر بر تمام امور استان اشراف کامل پیدا کرده و می داند کدام کار نیمه تمام است و به خوبی پیگیر امور است.

فرماندار قم گفت: استاندار قم تلاش دارد آنچه در قالب مصوبات 2 سفر قبلی دولت، تعهدات شورای برنامه ریزی و سفر رهبری تعریف شده محقق شود.

حقیقی مقدم اضافه کرد: این مسئله و نگاه مدیریتی استاندار انگیزه مضاعفی برای مسئولان استان ایجاد می کند.

وی با تاکید بر اینکه موضوع حمله حیوانات وحشی به مزارع و دام‌های این روستا را از طریق محیط زیست استان پیگیری خواهد کرد، گفت: با اجرای پروژه‌های مختلف، شاهد توسعه و آبادانی استان خواهیم بود.

در ادامه مسئولان و اهالی روستا کهندان در محل احداث سد این روستا حاضر شدند و کلنگ احداث این سد به زمین زده شد.