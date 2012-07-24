به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مهدی هادوی تهرانی در ابتدای این بیانیه با اشاره به آیات ابتدایی سوره قصص تأکید می کند: میانمار سرزمین ظلم های مکرر به مسلمانان است. 19 سال پیش که به آنجا سفر کردم، مردمی را دیدم که در دست مارکسیست ها و مائوئیست های افراطی حدود 80 سال گرفتار بودند و تازه پیکر نیمه جانشان را از چنگال های خونین این دژخیمان خارج کرده بودند و مشتاق دیدار چهره های جدید و خارجی ها بودند. ولی اکثر مسافران به این سرزمین، در آن روزهای خوش آغاز آزادی، صهیونیست ها بودند که می آمدند تا در میانمار ارزان قیمت که 80 سال از تاریخ جا مانده بود، زمین بخرند و ریشه بدوانند.

وی در ادامه می گوید: مسلمانان میانمار و پیروان اهل بیت (ع)را دیدم که در سخت ترین شرایط، ایمان خود را حفظ کرده بودند. و مسجد ایرانی ها (که در آنجا به مسجد مغول ها معروف است چون مغول ها از ایران به میانمار رفته اند) پس از 80 سال همچنان تازه و با طراوت و مملو از عاشقان اهل بیت (ع) بود که به ریشه های ایرانی خود می بالیدند و خود را اهالی میانمار می دانستند. در متن زندگی فقیرانه شان کریم و عزیز بودند و یادگارهای تلخ گذشته را با چشم های اشکبار زمزمه می کردند.

رئیس مؤسسه رواق حکمت در این بیانیه می افزاید: روزگاری که "خمرهای سرخ" دختران و زنانشان را وادار می کردند برهنه باشند و آنان برای پوشش موهای خود را بلند می کردند و ...آن روزهای تازه آزادی همه چیز آرام و با نشاط و پر امید بود و هیچیک از آنان گمان نمی کرد که صهیونیست های تازه وارد روزگاری دوباره این کشور را به حمام خون مسلمانان به دست بوداییان تبدیل خواهند کرد.

وی تأکید کرد: پروژه یهود برای بهره گیری از توان ادیان شرقی به میانمار محدود نمی شود. یهودیان جمعیت اندک خود را در جهان به جمعیت فراوان بوداییان و هندوان پیوند داده اند و با استفاده از قدرت اقتصادی خود و بهره گیری از فقر عمومی این مردم در بین آنها ریشه دوانده اند و حتی برخی از شخصیت های یهودی را به مقام رهبری روحانی برخی فرقه های هندویی یا بودایی رسانده اند و برای آنان در هندوستان و سایر کشورهای این منطقه معابد و مراکز ساخته اند.

آیت الله هادوی تهرانی در ادامه این بیانیه هشدار می دهد: امروز دست یهود از آستین بوداییان برمه بیرون آمده تا انتقام آزادی خواهی مسلمانان را در کشورهای اسلامی از مردم فقیر مسلمان میانمار بستاند و جزای حرکت های ضد صهیونیستی در مصر و تونس و لیبی و مراکش و لبنان و سوریه و بحرین و حجاز را بر مسلمانان مظلوم برمه اجرا کند.

این عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) تأکید می کند: اگر بنگاه های سخن پراکنی و مجامع بین المللی ساکتند تعجبی نیست. این بنگاه ها و مجامع عمدتا تحت قدرت اقتصادی و سیاسی صهیونیسم هستند و تا زمانی که مجبور نباشند کوچک ترین حرکتی بر ضد صهیونیسم یا به نفع مسلمانان انجام نمی دهند. اگر در جایی از مسلمانان دفاع می کنند، این امر را مفید به حال صهیونیسم می دانند و راز حمایت از شورش های سوریه نیز همین است.

آیت الله هادوی تهرانی در پایان این بیانیه یادآور می شود: امروز بر مسلمانان جهان واجب است وضعیت مسلمانان مظلوم میانمار را به گوش عالمیان برسانند و بنگاه ها و مجامع تحت سلطه ی صهیونیسم را وادار به شکستن مهر سکوت کنند. امروز تمام مجامع بین المللی و شبکه های خبری که در مقابل این جنایت ها سکوت می کنند، مسئول خون های پاکی هستند که در میانمار بی رحمانه بر زمین ریخته می شود. دست نیاز مسلمانان به سوی معبود بی نیاز بلند است و آنان برای فرج آن منجی جهان دعا می کنند تا بیاید و این جهان پر از ظلم و جور را مملو از عدل و داد گرداند. ان شاء الله