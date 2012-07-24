سید مهدی سیدیننیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حوزههنری اصفهان تاکنون سینماهای بسیاری را مورد نوسازی و تجهیز قرار داده، افزود: هماکنون هفت سالن سینما تحت مدیریت حوزههنری قرار دارد که چهار سالن طی سالهای اخیر مورد بازسازی قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به سالنهای سینمایی که در سطح استان اصفهان به عنوان زیرمجموعههای حوزه هنری مشغول به فعالیت هستند، اظهار داشت: سینما سپاهان و سینما سوره اصفهان، سینما یاسمن شاهینشهر، سینما نورد فولادشهر و سه سالن سینما در شهرستان کاشان به عنوان سینماهای متعلق به حوزه هنری استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند.
رئیس حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر، فعالیتهای زیادی برای بازسازی مطلوب سینماها در سطح این استان انجام گرفته، تصریح کرد: حوزه هنری پس از بروز فرسودگی در سالنهای سینما و کاهش کیفیتآنها، بازسازی و تجهیز این سالنها را در اولویتهای کاری خود قرار داد.
آغاز بازسازی سینماهای اصفهان با سینما سپاهان
وی با تاکید بر اینکه نخستین گامهای بازسازی سینماهای استان اصفهان در سال 85 برداشته شده، اضافه کرد: سینما سپاهان، نخستین سینمای استان اصفهان به شمار میرود که طی سالهای اخیر مورد بازسازی و تجهیز قرار گرفته است.
سیدیننیا با تاکید بر اینکه سینما سپاهان پس از بازسازی، به یکی از پیشرفتهترین سینماهای سطح استان اصفهان تبدیل شد، تاکید کرد: این سینما یکهزار و 400 متر مربع مساحت دارد و با 720 نفر ظرفیت، به یکی از پررونقترین سینماهای سطح استان تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه پس از بازسازی سینما سپاهان و افزایش کیفیت خدماتدهی آن، شاهد افزایش مخاطبان این سینما بودیم، گفت: پس از تاثیر مطلوبی که جریان بازسازیها بر استقبال علاقمندان به هنر سینما داشت، تصمیم بر آن شد تا دیگر سینماهای فرسوده و بیکیفت استان اصفهان نیز مورد بازسازی قرار گیرند.
تبدیل مجتمع سینمایی کاشان به یکی از بهترین سینماهای کشور
رئیس حوزه هنری استان اصفهان یکی دیگر از سینماهای مورد بازسازی قرار گرفته در این استان را مجتمع سینمایی کاشان عنوان کرد و افزود: فعالیت بازسازی این مجتمع سینمایی نیز در سال 85 آغاز شد و اکنون پس از گذشت پنج سال از پایان بازسازی، به یکی از بهترین سینماهای سطح کشور تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه مجتمع سینمایی کاشان از جمله سینماهای با سابقه و قدیمی کشور به شمار میرود، اظهار داشت: این مجتمع سینمایی در سال 1345 تاسیس شد و 40 سال به صورت مستمر فعالیت کرد.
سیدیننیا با بیان اینکه مجتمع سینمایی کاشان از سه سالن جداگانه تشکیل شده است، تصریح کرد: عملیات بازسازی و تجهیز این مجتمع سینمایی نیز در سال 85 آغاز شد و با جدیت تمام در اردیبهشتماه سال 86 به پایان رسید.
وی با تاکید بر اینکه طی شش ماه فعالیت برای بازسازی مجتمع سینمایی کاشان، اقدامات بسیاری برای کیفیتبخشی به سالنهای این مجتمع انجام گرفت، اضافه کرد: مجموع زیربنای مجتمع سینمایی کاشان سه هزار و 400 متر مربع است که از سالن شماره یک با 150 نفر ظرفیت، سالن شماره دو با 250 نفر ظرفیت و سالن شماره سه با 140 نفر ظرفیت تشکیل شده است.
ایجاد امکان اکران فیلم و اجرای تئاتر در سینما سوره اصفهان
رئیس حوزه هنری استان اصفهان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه سینما یاسمن شاهینشهر نیز به عنوان سومین سینمای این استان مورد بازسازی قرار گرفت، ادامه داد: عدم برخورداری از سیستم تهویه مناسب، فضای نامطلوب و فرسودگی بیش از حد صندلیها از جمله دلایل آغاز بازسازی و تجهیز سینما یاسمن شاهینشهر محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه سینما یاسمن شاهینشهر فضایی کهنه و کسالتبار داشت، گفت: بازسازی این سینما در سال 88 آغاز شد و تا خردادماه 89 به طول انجامید و اکنون به عنوان یکی از پرمخاطبترین سینماهای استان اصفهان فعالیت میکند.
سیدیننیا همچنین با اشاره به بازسازی سالن سوره اصفهان، افزود: آمادهسازی سالن سوره اصفهان به منظور اکران فیلم و اجرای نمایش از جمله دلایل بازسازی و تجهیز سالن سوره محسوب میشود.
وی اظهار داشت: این سالن پیش از شروع بازسازی تنها 170 نفر ظرفیت داشت اما ظرفیت آن هماکنون به 250 نفر افزایش یافته و برای نمایش فیلم و اجرای تئاتر نیز مورد استفاده قرار میگیرد
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