مجلس تیم نظارتی قوی تشکیل دهد/ مجمع مشورتی اقتصاددانان تشکیل شود

مرتضی روحانی عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، به انتقاد از ضعف مدیریت در تیم اقتصادی دولت پرداخت و با بیان اینکه باید زودتر به مسئله گرانی و تورم رسیدگی شود، گفت: البته نمایندگان مجلس نیز باید بعد نظارتی خود را افزایش دهند و معتقدم اگر این رویه بصورت جدی در قوه مقننه دنبال می شود ما امروز شاهد این تورم و گرانی ها نمی بودیم.

این فعال دانشجویی ادامه داد: از این رو پیشنهاد می شود کمیسیون اقتصادی تیم نظارتی قوی و خبره ای را تشکیل دهد تا این تیم بصورت دقیق فعالیت های اقتصادی دولت را رصد کند.

عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه نباید تحریم ها را کم گرفت از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس خواست تا اختلافات و بازی های سیاسی را کنار بگذارند و با تشکیل جلسات مشترک موضوع بررسی گرانی ها را حل کنند.

روحانی همچنین گفت: برای حل این گرانی ها می توان مجمعی را تشکیل داد که در آن اقتصاد دانان با تجربه، وزیران و نمایندگان سابق مجلس حضور داشته باشند و با جلساتی که با تیم اقتصادی دولت و نمایندگان فعلی مجلس برگزار می کنند در جهت رفع گرانی و تورم اقدام کنند.