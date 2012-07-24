کاوه سیدحسینی، مترجم که چندی پیش به دلیل تصادف در بیمارستان بستری و تحت چند عمل جراحی قرار گرفته بود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جسمی‌اش اینگونه گفت: در حال حاضر مشکلات بعد از تصادف برطرف شده، ولی هنوز در ناحیه پا تحت درمان هستم.

وی ادامه داد: به هر حال در این مدت نتوانسته‌ایم به راحتی راه بروم و رفت و آمدم به بیمارستان و پزشک محدود بوده و بیشتر وقت ناگزیر بودم در خانه استراحت کنم. امیدوارم هر چه زودتر مشکل پایم برطرف شده و بتوانم به طور عادی راه بروم و امورات زندگی را انجام دهم.

این مترجم همچنین اشاره کرد: در این فرصت مطالعه کردم ولی نتوانستم کار ترجمه کتاب جدیدی را شروع کنم.

کاوه سیدحسینی در تعطیلات نوروز امسال در حالی که در جاده همدان به کرمانشاه، عازم این شهر (کرمانشاه) بود در نزدیکی‌های کرمانشاه دچار سانحه رانندگی شد که در این تصادف مادر وی (همسر رضا سیدحسینی از مترجمان مطرح کشورمان) درگذشت و خودش نیز به شدت مجروح شد. در این تصادف همسر و فرزند کاوه سیدحسینی نیز حضور داشتند.

او پس از اینکه مدتی را در بیمارستان بستری شد و تحت جراحی نیز قرار گرفت، با بهتر شدن حال عمومی‌اش مرخص شده و این روزها در منزل به سر می‌برد.

کاوه سیدحسینی فرزند زنده‌یاد رضا سیدحسینی، مترجم فقید و خود نیز از مترجمان ادبیات فرانسه است. «پرواز ایکار» نوشته ریمون کنو، «کتابخانه بابل» و «9 مقاله درباره دانته» (هر دو از خورخه لوییس بورخس) از آثار ترجمه‌ی کاوه سیدحسینی است.