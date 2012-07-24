میانمار حقوق مسلمانان را رعایت کند/ طرح عنان شکست نخورده است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی با خبرنگاران که صبح امروز سه شنبه در وزارت امور خارجه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره کشتار مردم میانمار و اینکه آیا وزارت امور خارجه اقدامات جدیدی در این باره و درخواست ملاقاتی با مسئولان میانمار داشته است، گفت: حادثه میانمار باعث تاسف و تاثر جهان اسلام نسبت به وضعیت جامعه مسلمانان شد و باید تلاش کرد حقوق جامعه اسلامی در این کشور و همه کشورها رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه مسلمانان باید از حقوق شهروندی یکسان برخوردار باشند، تصریح کرد: ما هم از مقامات دولت میانمار خواسته ایم که حقوق بخشی از مردم کشورشان که مسلمان هستند را رعایت کنند و هم از مجامع بین المللی و اسلامی خواسته ایم که این موضوع را پیگیری کنند.

مهمانپرست با اشاره به اینکه سازمان همکاری اسلامی در این باره موضع گیری کرده است، بیان کرد: کشورهای اسلامی نیز باید از مسلمانان در دنیا حمایت کنند و این حمایت جامعه اسلامی باید مشهود باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: تماس هایی با مقامات دولت میانمار داشته ایم و این موضوع قابل پیگیری است، البته ما در میانمار سفارت نداریم و آنها هم در کشور ما سفارتی ندارند به همین دلیل سفارت ما در تایلند مسئولیت پیگیری مسائل میانمار را برعهده دارد که امیدواریم به نتیجه مورد نظر دست یابیم.

وی خاطر نشان کرد: البته اخباری نیز رسیده است که حاکی از وضعیت آرام‌تر نسبت به گذشته است.

مهمانپرست در پاسخ به سوالی در این باره که بخشی از بسته پیشنهادی ایران در 1+5 مربوط به موضوعات منطقه از جمله سوریه است و با توجه به مذاکرات معاونان که امروز در استانبول برگزار می‌شود، آیا زمان آن نرسیده که غرب در مورد طرح پیشنهادی ایران وارد مذاکره شود؟ بیان کرد: بحث نمایندگان ایران و 1+5 چارچوب مشخصی دارد و در گذشته نیز این مذاکرات در استانبول و بغداد برگزار شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: کارشناسان فنی نیز نشستی در استانبول داشتند که پس از آن نشست سیاسی بین معاونان امروز در استانبول برگزار می شود.

وی هدف از این نشست را نزدیک کردن دیدگاه های موجود، پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران و 1+5 مطرح کرد و اظهار داشت: باید ببینیم که نتیجه مذاکرات به کدام نقطه می رسد.

مهمانپرست درباره موضوع سوریه نیز گفت: در رابطه با بحث سوریه طرح ما مشخص است و بهترین راهکار را طرح کوفی عنان می دانیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: طرح کوفی عنان شکست نخورده و جریاناتی به دنبال شکست طرح و عدم برقراری امنیت و ثبات در داخل سوریه هستند و باید از مداخلات خارجی جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه مذاکرات با کوفی عنان نیز در همین راستا بود، بیان کرد: توافق برای تمدید حضور ناظران بین المللی نیز نشان می دهد که طرح کوفی عنان دنبال می شود.

مهمانپرست درباره ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر دست داشتن ایران در عملیات تروریستی در بلغارستان گفت: طرح این موضوع چیزی نیست که سابقه نداشته باشد معمولا رژیم صهیونیستی که خود اولین جریانات تروریستی را در نقاط مختلف دنیا دنبال می کند و جان افراد مختلف را به خطر انداخته و در ترور دانشمندان هسته ای ما نیز نقش مستقیم ایفا کرده است، برای اینکه فرار به جلو داشته باشد، اتفاقات تروریستی را به کشورهای دیگر از جمله ایران نسبت می دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران هر حادثه تروریستی و به خطر افتادن جان انسان ها را محکوم می کند و حادثه تروریستی بلغارستان را نیز محکوم کرده ایم.

وی در مورد ادعای دادستان های آرژانتینی که گفته اند شواهدی درباره دست داشتن ایران در انفجار آمیا در دست دارند، گفت: حادثه ای که در آرژانتین در سال های گذشته اتفاق افتاده یک موضوع هدایت شده و تبلیغات صهیونیستی است که تلاش می کنند به جمهوری اسلامی ایران نسبت دهند.

مهمانپرست افزود: کشور ما اعلام کرده که حاضر است با همکاری دو کشور ریشه های این حادثه و عوامل دخیل را شناسایی کند که این امر نشان می دهد که ما به هیچ وجه دست داشتن در این موضوع را قبول نداریم و می خواهیم عوامل آن را پیدا کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ادعای مطرح شده نیز جای طرح ندارد و تنها تبلیغات صهیونیستی است.

وی همچنین درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه ایران برنامه هایی برای اختلال در تجارت جهانی نفت دارد، نیز اظهار داشت: فکر نمی کنم این حرف دارای پایه و اساس منطقی باشد.

مهمانپرست تاکید کرد: کسانی که در بازار جهانی نفت اختلال بوجود می آورند کشورهای غربی و بویژه آمریکایی ها هستند. آنها فشارهایی را به صورت سیاسی به شرکت های غربی وارد می کنند که این امر بازار تجاری نفت را دچار اختلال می کند.

این مقام مسئول تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که با تمام توان برای ایجاد امنیت در بازار انرژی تلاش می کند.

خبر تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.