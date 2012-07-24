تدوین طرح جامع سلامت دهان و دندانپزشکی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالحمید ظفرمند با اعلام اینکه با اجرای این طرح تحولی در نظام سلامت دهان کشور ایجاد می شود اظهار داشت: طبق قانون اساسی، وزارت بهداشت مسئولیت تأمین سلامت دهان مردم را بر عهده دارد و طرح جامع سلامت دهان و دندانپزشکی کشور در 6 ماده به منظور پربار شدن، ‌ساماندهی و راهبردی کردن خدمات سلامت دهان ارائه می شود.

وی افزود: این برنامه راهبردی در زمینه سلامت دهان با توجه به سند چشم انداز 1404،‌ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه تدوین شده است.

مشاور وزیر در امور دندانپزشکی تصریح کرد: ترویج و افزایش آگاهی عمومی در زمینه تغذیه سالم و سیاستگذاری و تشویق صنایع غذایی بر رعایت اصول منطبق با سلامت دهان، تربیت نیروی انسانی دندانپزشک، ‌تربیت نیروی انسانی حد واسط "پرستار سلامت دهان" (کاردانی) به منظور ارائه خدمات سطح یک و تقویت نظام ارجاع در دندانپزشکی و ملحوظ کردن خدمات سلامت دهان در بیمه همگانی و پایه سلامت از مواد این طرح است.

به گفته ظفرمند، بر اساس یکی از مواد الحاقی این طرح، به منظور حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، تولید کنندگان مواد و تجهیزات دندانپزشکی مورد حمایت و تقویت قرار می گیرند.