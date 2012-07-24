ابراز انزجار یک تشکل مصری از کشتار مسلمانان برمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام ، هیئت شرعیت حقوق و اصلاحات(الهیئة الشرعیة للحقوق والإصلاح ) انزجار خود را از کشتار مسلمانان برمه ای به دست اکثریت بودایی ابراز داشت.

این هیئت در بیانیه ای از همه هیئتها و طرفهای ذی ربط در سیاست خارجی کشورهای عربی و اسلامی خواست که به وظایف خود در قبال توقف خونریزی در این منطقه عمل کنند.

هیئت مذکور ضمن انتقاد از سکوت کشورهای عربی و اسلامی در قبال وقایع میانمار بیان کرد: توقف ورود کارگر از این کشورها فشار اقتصادی و اجتماعی زیادی بر دولت برمه وارد می کند و پیامی روشن به سری لانکا و دیگر کشورهای همسایه است که جهان اسلام در قبال ظلم و خشونت ساکت نمی ماند.

شایان ذکر است هئیت شرعیت حقوق و اصلاحات هیئتی علمی اسلامی میانه رو و مستقل است که شامل گروهی از علما، حکما و کارشناسان است که "علی احمد السالوس" ریاست آنرا بر عهده دارد و این هیئت در سال 2011 تشکیل شده است."محمد یسری ابراهیم" نیز دبیر کل این هئیت است.از اعضای بارز آن نیز می توان به "محمد خیرت الشاطر" اشاره کرد. مرکز این هیئت در قاهره است.