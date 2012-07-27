به گزارش خبرنگار مهر، نخستین خبر اینکه دفترموسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همراه و همگام با تمامی اقشار جامعه، اصحاب فرهنگ هنروهنرمندان حوزه موسیقی ضمن محکوم کردن ، فاجعه کشتار و قتل عام بی‌رحمانه مسلمانان میانمار و این اقدام ضد بشری وحرکت نژادپرستی از هنرمندان بویژه ،هنرمندان مسلمان ، خواست عکس‌العمل جدی نسبت به فجایع و جنایات پیش‌آمده داشته باشند.

دربخشی ازاین بیانیه آمده است :ازمجامع بین المللی و هنرمندان و نهادهای حقوق بشر مخصوصا"هنرمندان فریخته انتظارمی رود،تابااعلام مواضع وبا استفاده از هنرخود جهت تامین حقوق مسلمانان میانماربه رسالت دینی ،انسانی و هنری خود عمل کرده و تلاش بین المللی خویش را برای پایان این بحران بکارگیرند. بی‌تردید این حرکات فجیع و ددمنشانه، جز در جهت استمرار سیاست اسلام‌ستیزی و محو جوامع اسلامی نیست. از اینگونه موارد در صورت‌های دیگر از قبیل اهانت به قرآن کریم،‌ اهانت به شخص پیامبر اسلام(ص)، کشتار مسلمانان کشورهای اسلامی نظیر فلسطین، بحرین و ایجاد محدودیت شدید اجتماعی برای مسلمانان نمود داشته است.

دفترموسیقی درپایان این بیانه آورده است : بر همه هنرمندان به ویژه هنرمندان عرصه موسیقی و مردم مسلمان ایران است تا از تمامی ظرفیت‌های موجود، نسبت به اعلام حمایت از مردم مسلمان میانمار و محکومیت اقدامات بودائیان آن کشور واکنش نشان داده وخواستارپایان دادن به این اقدامات غیرانسانی ونژادپرستانه شوند .

حسین دهلوی را دریابیم

خبر دیگر متاسفانه با خبر شدیم که حسین دهلوی، آهنگساز پیشکسوت و بنیانگذار ارکستر مضرابی هم اکنون با اختلال حافظه مواجه است و در خانه بستری است. سوسن اصلانی همسر حسین دهلوی که خود او از نوازندگان برجسته سنتور است درباره وضعیت جسمی این هنرمند پیشکسوت موسیقی ایران گفت که حال همسرم از نظر جسمی نسبت به زمانی که در بیمارستان بستری شده بود بهتر است‌ اما از نظر حافظه وضعیت خیلی خوبی ندارد و با اختلال حواس مواجه شده است.

حسین علیزاده به موسسه خیریه کمک کرد



- خبر دیگر اینکه حسین علیزاده موسیقیدان در حاشیه برگزاری گارگاه های موسیقی ایران در مشهد از موسسه خیریه توانبخشی "فتح المبین" دیدار کرد و عواید حاصل از برگزاری کارگاه های موسیقی ایران در این شهر را به این موسسه اهدا کرد.

برگزاری کلاس‌های استاد علیزاده در مشهد همزمان با هفته بهزیستی شده بود. در این راستا مراسم ویژه ای در موسسه خیریه توانبخشی "فتح المبین" که این مراسم فرصتی شد تا حسین علیزاده از این موسسه بازدید و با کودکان بستری در این مرکز صحبت کند. پس از این مراسم، علیزاده با مسئولین موسسه نیز به گفتگو نشستند و در نهایت به امر ایشان عواید حاصل از برگزاری کلاس‌های مشهد به موسسه خیریه توانبخشی "فتح المبین"هدیه داده شد و البته مسئولین "آموزشگاه موسیقی شمیم" نیز در این امر انسانی شریک بودند.

- لغو خودسرانه کنسرت های موسیقی یکی از مسائلی بود که هنرمندان موسیقی و به خصوص سرپرستان گروه ههای موسیقی درباره آن بسیار انتقاد داشتند. اما یکی از کنسرت هایی که این اواخر علی رغم کسب مجوز رسمی از وزارت ارشاد در کرمان لغو شد کنسرت گروه موسیقی"شهنازی" به سرپرستی داریوش پیرنیاکان بود. لغو این کنسرت باعث شد که محمد میرزمانی رئیس دفتر موسیقی این اقدام که را که برگرفته از عدم هماهنگی با سالن مورد نظر بوده است را محکوم کند.

اجرای موسیقی ایرانی با آواز قربانی در پایان هفته



اما ماجرا به همین جا ختم نشد و داریوش پیرنیاکان سرپرست گروه موسیقی"شهنازی" از مواضع خود پایین نیامد و در تازه ترین انتقاد خود گفت که عدم همکاری در برگزاری کنسرت‌های موسیقی به هیچ عنوان متوجه دفتر موسیقی ارشاد و یا نهاد مربوطه در شهرهای مختلف نیست بلکه مجموع این کارشکنی‌ها در جای دیگری غیر از ارشاد ریشه دارد.

وی همچنسن متذکر شد که آقای میرزمانی رئیس دفتر موسیقی وزارت ارشاد در پاسخ به لغو کنسرت‌ها که به بهانه‌های مختلف چون ناهنگاهنگی و دخالت نیروهای غیر از وزارت ارشاد صورت می‌گیرد، توضیحات کاملی دادند اما نکته قابل توجه این است که توضیحات این مقام مسئول در جای خود محترم است؛ روی سخن من با آقای میرزمانی نیست بلکه با مقام‌های مسئول بالاتر از ایشان است که باید پاسخگو باشند.



- خبر پایانی کنسرت ارکستر موسیقی ملی با آواز علیرضا قربانی و رهبری بردیاکیارس در برج میلاد برگزار شد.همچنین در حال حاضر اپرای عروسکی حافظ به کارگردانی بهروز غریب پور و آواز علیرضا قربانی همچنان در تالار فردوسی در حال اجرا است.

