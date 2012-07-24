به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قم با اشاره به برگزاری تورهای صنعتی ویژه واحدهای صنعتی استان قم اظهار داشت: با هدف بالا بردن توان رقابتی واحدهای صنعتی استان و همچنین آشنا شدن با واحدهای تولیدی و صنایع مادر، شرکت شهرکهای صنعتی قم اقدام به راه اندازی تور ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی می کند.

جعفر فرشچی افزود: در این تورها که به همت معاونت صنایع کوچک برگزار می شود مدیران، صاحبان و کارشناسان واحد های صنعتی با آخرین و جدید ترین تکنولوژیهای روز، توانمندی واحدهای فعال، سیستم های مدیریتی نوین، صنایع بالادستی و پایین دستی محصولات خود و بازارهای جدید مصرف آشنا می شوند.



وی یادآور شد: تبادل اطلاعات فنی یکی دیگر از مزیتهای این تورهای صنعتی است به گونه ای که بعد از بازدیدهای صورت گرفته مشخص می شود دانشها، فن آوری و تولیداتی در اختیار صنایع داخل استان و یا کشور قرار دارد که صنعتگران دیگر می بایست آن را از بخشهای دیگر تامین کنند.



وی در ادامه به برگزاری تور صنعتی مدیران و صاحبان و کارشناسان قطعه ساز استان قم از شرکت پارس خودرو خبر داد و گفت: در این تور صنعتی نماینده بیست واحد تولیدی قطعه خودرو و صنایع وابسته از واحد صنعتی پارس خودرو بازید و از روند فعالیت های فنی، تجاری، بازاریابی و فروش آن بازدید کردند.



فرشچی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در تورهای صنعتی، صنایع و واحدهای موفق مورد بازدید قرار می گیرند توضیح داد: براساس وظایف صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از ابتدای سال تاکنون چهار تور صنعتی توسط این شرکت تشکیل شده و در ادامه نیز با تعیین گروه های هدف مختلف اعم از دانشجویان، فعالان صنعتی، مدیران و ذی نفعان، تورهای متعددی را برگزار خواهیم کرد.



گفتنی است در جریان این بازدید با توجه به توانمندیهای قطعه سازان قمی قرارداد تامین بخشی از قطعات مورد نیاز این واحد صنعتی با واحد صنعتی استان قم منعقد شد.



نورانیت قرآن کریم فضای زندانهای قم را در بر گرفت



رئیس اداره فرهنگی تربیتی و قضایی بیان داشت: با تاکیدات و پیگیری های مستمر مدیر کل زندانها در اجرای گسترده طرح جزء خوانی قرآن کریم ویژه تمامی مددجویان زندانهای استان قم، برنامه ریزی منظمی انجام شده است و این مهم بلافاصله پس از اقامه نماز ظهر و عصر بصورت همزمان در تمامی زندانهای استان و اداره کل آغاز می شود.



قاسم صفایی در پایان بیان داشت: علاوه بر برنامه جزء خوانی قرآن کریم، در راستای انس با مفاهیم و معارف قرآن کریم کلاسهای آموزشی جامعی نیز برنامه ریزی شده که در رشته های ترجمه ومفاهیم، تجوید مقدماتی و تکمیلی، روخوانی، روانخوانی، فصیح خوانی و حفظ در سطوح مختلف توسط اساتید مجرب علوم قرآنی در دارالقرآن الکریم زندانهای قم در حال برگزاری است.



آغاز ثبت نام خانواده های قمی در طرح پزشک خانواده



مسئول طرح پزشک خانواده مرکز بهداشت قم گفت: با اجرای طرح پزشک خانواده در شهر‌ها یک میلیون و 70 هزار نفر در قم تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.



محمد جواد باقریان با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده شهری افزود: برنامه پزشک خانواده از ابتدای شهریورماه در قم اجرا می‌شود که جمعیت یک میلیون و 70 هزار نفری قم را تحت پوشش قرار می‌دهد.



وی ادامه داد: با اجرای طرح پزشک خانواده در شهر‌ها دریافت خدمات درمانی در سطح اول برای مردم رایگان خواهد بود.

مدیر گروه گسترش مرکز بهداشت قم با اشاره به آغاز زمان ثبت نام خانواده های قمی در طرح پزشک خانواده افزود: خانواده‌ها می‌توانند برای ثبت نام در طرح پزشک خانواده به مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهر مراجعه کنند.



مسئول طرح پزشک خانواده مرکز بهداشت قم ابراز داشت: تنها شرط ثبت نام و استفاده از امکانات این طرح داشتن کد ملی و دفترچه خدمات درمانی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح یا کمیته امداد امام خمینی(ره) است و کسانی که تحت پوشش بیمه‌های مذکور نیستند باید خود را تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار دهند.



باقریان افزود: مراجعه کنندگان در سطح اول از کلیه خدمات مثل ویزیت، دارو و تزریقات به صورت رایگان استفاده می‌کنند و در صورت نیاز به ارجاع در سطح دوم و بالا‌تر فقط 10 درصد هزینه ویزیت و 30 درصد هزینه دارو را پرداخت خواهند کرد.



وی تصریح کرد: در صورتی که فردی قبل از مراجعه به پزشک خانواده خود به پزشکان متخصص و فوق تخصص که در سطح دوم و سوم درمان مراجعه کنند کلیه هزینه‌ها را باید به صورت شخصی پرداخت کنند.



مدرسان آموزش خانواده کارت شناسایی دریافت می کنند

رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: ارتقا سطح توانمندی مدیریتی و ارتقا جایگاه تربیتی از اهمییت بالائی برخوردار است که برای تحقق این نقش مهم از مدرسان متعهد، توانمند و دلسوز استفاده خواهد شد و برای این عزیزان کارت شناسایی صادر خواهد شد.



علی یوسفی گفت: جهت تمهید مقدمات صدور کارت از مدرسان محترم دعوت می شود تا پنجم مرداد ماه سال جاری به کارشناسی انجمن اولیا و مربیان نواحی آموزش و پرورش مراجعه کنند.



رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان قم افزود: انتظار می رود همزمان با آغاز سال تحصیلی تمام مدرسان دارای کارت شناسایی باشند.