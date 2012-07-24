  1. حوزه و دانشگاه
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

فقیهی خبر داد:

ثبت نام دانشجویان برای اعزام به عتبات عالیات از فردا/ اعلام هزینه سفر

ثبت نام دانشجویان برای اعزام به عتبات عالیات از فردا/ اعلام هزینه سفر

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعلام کرد که نام نویسی برای اعزام به عتبات عالیات از فردا آغاز خواهد شد و دانشجویان تا 4 عضو خانواده را می توانند به همراه خود در این سفرها داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فقیهی امروز در نشست خبری اعلام کرد که دانشگاهیان متقاضی اعزام به عتبات عالیات از فردا چهارشنبه 4 مردادماه می توانند با مراجعه به سامانه labbayk.com نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند. همچنین قرعه کشی برای اعزام 14 مردادماه صورت می گیرد.

وی ادامه داد: اعزام به شهرهای سامرا، نجف، کربلا و کاظمین انجام خواهد شد و در طول زمان اعزام 8 هزار دانشگاهی در قالب 210 کاروان تا مهر و آبان ماه سال جاری اعزام خواهند شد.

به گفته این مقام مسئول، اعزام دانشگاهیان طی یک سفر 8 روزه با هزینه 590 هزارتومان از شهریورماه آغاز خواهد شد.

حجت الاسلام فقیهی همچنین اعلام کرد که استادان، دانشجویان متاهل، پسران مجرد و دختران مجرد همچنین کارمندان دانشگاهها امکان اعزام دارند، اما دانشجویان دختر باید با یک نفر محرم در این سفر حضور داشته باشند که این شخص هم می توانند همانند دانشجو از تسهیلات وام استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد که دانشجویان می توانند حداکثر تا 4 عضو خانواده را در این سفر با خود به همراه داشته باشند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان درباره شرایط اعطای وام برای متقاضیان گفت: با همکاری بانک مهر، دانشجویان ابتدا مبلغ 200 هزارتومان به عنوان سپرده در اختیار این بانک قرار می دهند و مبلغ 600 هزارتومان دریافت می کنند که بعد از اتمام سفر می توانند مبلغ اولیه را از بانک دریافت کنند.

کد مطلب 1656954

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