به گزارش خبرنگار مهر، چاپهای 26 و 27 کتاب «مفاتیح الحیاة» تازهترین اثر منتشر شده از آیتالله عبدالله جوادی آملی در حالی از امروز در نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم ارائه میشود که چاپ 25 این کتاب در سه روز نخست این نمایشگاه به طور کامل در غرفه نشر اسراء به فروش رفته است.
تازهترین اثر آیتالله جوادی آملی که با عنوان «مفاتیحالحیاة» در بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ارائه شد تاکنون با استقبال قابل توجهی روبرو شده است، در کمتر از سه ماه پس از انتشار خود در حال نزدیک شدن به چاپ سیام است.
نشر اسراء همچنین در نظر دارد با توجه به استقبال از این کتاب و ایام ماه مبارک رمضان، 60 هزار نسخه از این کتاب را که شامل 12 چاپ از آن خواهد شد، منتشر و بخش قابل توجهی از آن را در نمایشگاه قرآن کریم ارائه کند.
همچنین ناشر اعلام کرده است که به دلیل شیوه خاص صفحه آرایی کتاب و با وجود نایابی کاغذ به کار رفته در چاپ این کتاب در تلاش است تا همچنان باقی چاپهای این کتاب را نیز روی همان کاغذ قبلی و با همان قیمت نمایشگاه کتاب منتشر و ارائه کند.
مفاتیح الحیاة در پنج بخش به شرح رابطه انسان با خود و محیط پیرامون او میپردازد که از شرح تعامل انسان با خود، آغاز و در ادامه به شرح تعامل انسان با همنوعان، همکیشان و شهروندان پیرامون وی میرسد.
این کتاب در حالی به این شمارگان از انتشارخود در این بازه زمانی دست پیدا کرده است که در ایام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز یکی از پرمخاطبترین آثار بود و بیش از 15 هزار نسخه از آن به فروش رسید.
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