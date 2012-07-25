سهم بودجه راه و ترابری استان سمنان از منابع ملی 4 برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رحمانی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل راه و ترابری استان سمنان در شاهرود ضمن تاکید بر اینکه اولویت کاری این اداره کل اصلاح بودجه به سمت منابع ملی می‌باشد، افزود: با توجه به محدودیت‌های منابع و اعتبارات استانی که بر اساس شاخص جمعیت توزیع می‌شود، سعی داریم به سمت منابع ملی برویم که خوشبختانه با کمک مجمع نمایندگان استان و مسئولان استانی، کارهای خوبی در این زمینه شده و انشاءالله امسال سهم ما از منابع ملی 4 برابر خواهد شد.

نقشی اساسی استان سمنان در انتقال ترافیک

وی تصریح کرد: استان سمنان به عنوان مرکز انتقال کریدور شمالی- جنوبی و شرقی – غربی و همسایگی با استان‌های پر جمعیت کشور، نقشی اساسی در انتقال ترافیک دارد، لذا می‌بایستی با همکاری و همیاری همه مسئولان و با نگاهی ویژه در توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های حمل و نقل این استان کوشا باشیم و منابع بیشتری را برای این استان جذب کنیم.

رحمانی خاطر نشان کرد: مساحت استان سمنان حدود 6 درصد کل کشور است ولی راه‌های شریانی این استان فقط 4درصد راه‌های کشور را شامل می‌شود که نشان می‌دهد باید بیشتر تلاش کنیم و نسبت به تغییر وضعیت راه‌های اصلی استان به راه‌های شریانی و چهار بانده اقدامات بیشتری کنیم.

احداث و اصلاح 300 کیلومتر راه‌ جدید در استان سمنان

وی تاکید کرد: حجم کار و جذب اعتبارات در بخش راه و ترابری این استان رشد چشم‌گیری داشته، بطوریکه در سه سفر هیئت دولت به این استان، احداث و اصلاح 300 کیلومتر راه‌ جدید این استان را متعهد شده‌ایم و همکاران ما توانسته‌اند 200 کیلومتر آن را محقق نموده و مابقی نیز با جدییت در حال پیگیری است.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان اضافه کرد: شما خبرنگاران باید کمک کنید تا حرف‌مان را در استان و کشور بزنیم، جایگاه استان‌مان را تعریف کنیم و نسبت به آن جایگاه اعتبارات استان را افزایش دهیم.

تملک زمین تنها مشکل پل تقاطع غیر هم‌سطح میامی

وی با اشاره به قرار گرفتن طرح‌های تقاطع غیر هم‌سطح امیریه و سرخه و روکش آسفالت روستاه‌های بالای 50 خانوار استان در طرح‌های مهر ماندگار گفت: ساخت پل تقاطع غیر هم‌سطح میامی در حال اجراست و فقط مشکل تملک زمین‌های اطراف آن را داریم که با کمک امام جمعه میامی و مردم شریف این شهرستان، تا سال آینده اجرا خواهد شد، مطمئن باشید ما تعهداتمان را اجرا خواهیم کرد، پس مردم کمک کنند که این پروژه تعطیل نشود و مراحل ساخت آن تسریع شود.

رحمانی در خصوص جاده بیارجمند- بردسکن نیز گفت: مسیر این جاده در اراضی محیط زیست قرار گرفته است و در حال رایزنی با کارشناسان این سازمان هستیم تا مجوز ساخت آن را بگیریم.

منوچهر رحمانی چهارشنبه گذشته بیست و هشتم تیر ماه به عنوان مدیر کل جدید راه و ترابری استان سمنان معارفه شد، وی پیش از این بعنوان مدیر کل ر اه و ترابری استان خوزستان مشغول به فعالیت بوده است.