مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور ساماندهی وضعیت ثبت ولادت و وفات در بیمارستان ها، تمهیداتی از سوی اداره ثبت احوال شهرستان قدس اندیشیده شده است.

بیمارستان ها از ارائه گواهی اعلام ولادت به همراهان و والدین نوزاد خودداری کنند

این مسئول عنوان کرد: در این راستا مقرر شد بیمارستان 12 بهمن و دیگر مراکز مرتبط با ثبت ولادت در سطح شهرستان، از تحویل گواهی های اعلام ولادت به همراهان و والدین نوزاد خودداری کنند و اسناد و مدارک مربوط را به نماینده ثبت احوال تحویل دهند.

وی افزود: اجرای این طرح در بیمارستان ها بر نظم و امنیت قانونی ثبت ولادت خواهد افزود و رسیدگی کارکنان به درخواست مراجعه کنندگان را تسهیل خواد کرد.

لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای صدور گواهی های المثنی



مهدوی عنوان کرد: با توجه به صراحت قانونی مقرر شده است که شورای اسلامی شهر، افرادی را که جهت صدور گواهی المثنی و دیگر موارد درخواستی اداره ثبت احوال به این نهاد مراجعه می کنند، جهت ثبت گواهی امضا به دفاتر اسناد رسمی شهرستان راهنمایی نماید.



سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان قدس، به وضعیت نامناسب ساختمان ثبت احوال و نارضایتی مردم از این موضوع اشاره کرد و گفت: در این زمینه مقرر شده است که اداره مسکن و شهرسازی در خصوص تسریع در عملیات پروژه ساختمان در دست اجرای این اداره اقدام لازم بعمل آورد.