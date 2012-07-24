رگبار افراد نقابدار به مشتریان قهوه خانه و عابران / معلم بیگناه قربانی جنایت سیاه

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 11 شب جمعه صاحب یک قهوه خانه در حال تعطیل کردن مغازه خود بود که چهار مرد مسلح وارد آنجا شدند. آنها صورت های خود را با نقاب پوشانده بودند و بدون اینکه حرفی بزنند افرادی که در قهوه خانه بودند را به رگبار بستند.

مردان مسلح سپس با موتوسیکلت از محل فرار کردند که در این حین نیز به سوی عابران هم شلیک کردند که چند گلوله به یکی از عابران اصابت کرد.

با اطلاع موضوع به پلیس بلافاصله تیمی از ماموران راهی محل حادثه شده و مجروحان را به بیمارستان منتقل کردند. تحقیقات از شاهدان نشان داد ، مردان مسلح اسلحه کلت و کلاشینکف همراه خود داشتند و صورت هایشان را با پارچه پوشانده بودند.

تحقیقات در این زمینه ادامه داشت که از بیمارستان خبر دادند ، عابر جوان که معلم بود بر اثر شدت جراحات جان باخته است.

با مرگ مرد معلم پرونده در اختیار قاضی کوهپایه بازپرس جنایی ورامین قرار گرفت. تیم جنایی با حضور در بیمارستان به تحقیق از مجروحان پرداختند.

صاحب قهوه خانه که هدف دو گلوله قرار گرفته بود در جریان تحقیقات گفت : قصد تعطیلی قهوه خانه را داشتم که چهار مرد نقابدار وارد شدند. آنها به دنبال فردی می گشتند. وقتی متوجه شدند او در قهوه خانه نیست شروع به تیراندازی کردند. من خواستم اسلحه یکی از آنها را بگیرم که از ناحیه پا و دست هدف گلوله قرار گرفتم. افراد مسلح هنگام فرار دیوانه وار شلیک می کردند که چند گلوله به مرد عابری اصابت کرد.

هم اکنون با دستور بازپرس پرونده تیمی از کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی ورامین تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند.