نمایندگی امور آب و فاضلاب روستایی در فاریاب راه اندازی شود

محمد حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری جلسه مشترک مدیران آبفار استان وشهرستان با فرماندار و مسئولین محلی بیان داشت: در این جلسه، بر حل مشکلات اعتباری اجرای پروژه های آبرسانی روستایی در کهنوج و فاریاب تاکید شد.

وی افزود: برخی از مشکلات کم آبی در روستاهای این شهرستان به دلیل برداشت حجم زیادی از آب تولیدی توسط انشعابات غیر مجاز است.

وی گفت: در بازدیدی که اخیرا مدیر عامل آبفار استان کرمان از پروژه های آبرسانی در این منطقه داشت، بر شناسایی و جمع آوری این انشعابات تاکید شد.

حسن زاده همچنین با اشاره به مشکل کمبود آب در روستای شاداب در بخش مرکزی کهنوج، اظهار داشت: در این بازدید، مقرر شد پیگیری لازم برای جابجایی چاه تامین آب این منطقه انجام شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد در آینده ای نزدیک، نمایندگی امور آب و فاضلاب روستایی در شهرستان فاریاب راه اندازی شود.

حسن زاده گفت: همچنین برای آبرسانی به روستاهای این منطقه، استقرار یک باب تانکر سیار به طور دایم مصوب شد.

وی از بازدید مدیر عامل آبفار استان از پروژه" لردآباد و چاه نارنج" نیز خبر داد و اظهار داشت: در این بازدید، مشکلات این طرحها مورد بررسی قرار گرفت و از پیمانکاران مربوطه تعهدات لازم اخذ و مقرر شد تا تاریخ 20مردادماه جاری کلیه تعهدات خود را انجام دهند.