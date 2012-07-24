برگزاری 10 کارگاه آموزش رایگان هنر زندگی در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، 10 کارگاه آموزش رایگان "هنر زندگی گردن" ( مهارت های زندگی ) از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان برای شهروندان برگزار می شود.
موضوعات این کارگاه آموزشی شامل آشنایی با بهداشت روانی و تاثیر آن بر جامعه، آشنایی با تعارضات خانوادگی و راه های کاهش آن، تفاوت زندگی خوشبینانه با بدبینانه، تاثیر شناخت بهتر خود در پیشبرد زندگی، چه تضمینی بهترین است و چه فرایندی برای مسائل انتخاب کنم؟ آموزش و انتخاب بهترین روش های مقابله با استرس، چگونه روابط خود را با دیگران افزایش داده و همدلی داشته باشیم؟ نظر خلاقانه و نقادانه چه رنگی به زندگی می دهد و آشنایی با عوامل و تاثیرات پرخاشگری در خانواده است.
طی حکمی از سوی دکتر کاظم جلالی ، رئیس منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر علیرضا ایرانبخش بعنوان دبیر کارگروه اجرایی مناطق منصوب شد .
در بخشی از این حکم آمده است :"به استناد بخشنامه سازمان مرکزی مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی مربوط به طرح های اولویت دار ملی ، به موجب این حکم برای مدت یکسال به سمت دبیر کارگروه اجرایی مناطق منصوب می شوید." همچنین در حکمی جداگانه نیز دکتر حشمت اله حیدری ، معاون پژوهش و فناوری واحد علی آبادکتول بعنوان عضو این کارگروه انتخاب شده است .
سپاه جدای از روحانیت نیست
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