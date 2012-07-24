برگزاری 10 کارگاه آموزش رایگان هنر زندگی در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، 10 کارگاه آموزش رایگان "هنر زندگی گردن" ( مهارت های زندگی ) از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان برای شهروندان برگزار می شود.

موضوعات این کارگاه آموزشی شامل آشنایی با بهداشت روانی و تاثیر آن بر جامعه، آشنایی با تعارضات خانوادگی و راه های کاهش آن، تفاوت زندگی خوشبینانه با بدبینانه، تاثیر شناخت بهتر خود در پیشبرد زندگی، چه تضمینی بهترین است و چه فرایندی برای مسائل انتخاب کنم؟ آموزش و انتخاب بهترین روش های مقابله با استرس، چگونه روابط خود را با دیگران افزایش داده و همدلی داشته باشیم؟ نظر خلاقانه و نقادانه چه رنگی به زندگی می دهد و آشنایی با عوامل و تاثیرات پرخاشگری در خانواده است.

لاله لنگری کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی صبح سه شنبه در جلسه آموزشی آشنایی با تعارضات خانوادگی، گفت: این تعارضات در زمینه های مذهبی، فرهنگی، قومی، شهری و روستایی، تحصیلات،زیستی، عاطفی و اقتصادی خود را نشان می دهد که اگر بدون حل ادامه یابد منجر به خشنونت می شود.

انتصاب دبیرکارگروه اجرایی مناطق دانشگاه آزاد کشور



طی حکمی از سوی دکتر کاظم جلالی ، رئیس منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر علیرضا ایرانبخش بعنوان دبیر کارگروه اجرایی مناطق منصوب شد .



در بخشی از این حکم آمده است :"به استناد بخشنامه سازمان مرکزی مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی مربوط به طرح های اولویت دار ملی ، به موجب این حکم برای مدت یکسال به سمت دبیر کارگروه اجرایی مناطق منصوب می شوید." همچنین در حکمی جداگانه نیز دکتر حشمت اله حیدری ، معاون پ‍ژوهش و فناوری واحد علی آبادکتول بعنوان عضو این کارگروه انتخاب شده است .



سپاه جدای از روحانیت نیست

امام جمعه بندرگز گفت: بدنه سپاه جدای از روحانیت نیست.

حجت الاسلام محمدی در دیدار با مسئول بازنشستگان سپاه پاسداران شهرستان بندرگز افزود: ما هنوز به جایگاه مطلوب نرسیدیم و اگر بخوایم برسیم و زحمات و خون شهیدان از بین نرود باید به جوانانی که تازه وارد بدنه سپاه شده اند ایثار و جانفشانی را یاد داد و باید بدانند فجر کنندگان انقلاب چه کرده اند.