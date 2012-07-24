به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اوقاف و امور خیریه، با اعلام این خبر افزود: مجمع وحدت و دوستی قاریان و فعالان قرآنی جمهوری اسلامی ایران و مصر به منظور بررسی زمینه همکاری‌های مشترک قرآنی و تبادل نظر در خصوص مباحث فنی و تخصصی و ارتقاء تعاملات مشترک فرهنگی و قرآنی برای نخستین بار در طول روابط فرهنگی دو کشور بزرگ و متمدن ایران و مصر برگزار می‌شود.

ربیعی تصریح کرد: این مجمع عصر فردا چهارشنبه 4 مرداد با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه و حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هتل بزرگ ارم برگزار خواهد شد.