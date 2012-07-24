  1. دين، حوزه، انديشه
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

نخستین گردهمایی قاریان و فعالان قرآنی ایران و مصر برگزار می‌شود

نخستین گردهمایی قاریان و فعالان قرآنی ایران و مصر برگزار می‌شود

مجمع وحدت و دوستی قاریان و فعالان قرآنی ایران و مصر با حضور 140 قاری و فعال قرآنی دو کشور برای نخستین بار در طول ارتباطات فرهنگی ایران و مصر چهارشنبه 4 مردادماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اوقاف و امور خیریه، با اعلام این خبر افزود: مجمع وحدت و دوستی قاریان و فعالان قرآنی جمهوری اسلامی ایران و مصر به منظور بررسی زمینه همکاری‌های مشترک قرآنی و تبادل نظر در خصوص مباحث فنی و تخصصی و ارتقاء تعاملات مشترک فرهنگی و قرآنی برای نخستین بار در طول روابط فرهنگی دو کشور بزرگ و متمدن ایران و مصر برگزار می‌شود.

ربیعی تصریح کرد: این مجمع عصر فردا چهارشنبه 4 مرداد با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه و حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هتل بزرگ ارم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1656978

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