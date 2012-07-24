بیمارستان 32 تختخوابی آبدانان با 65 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، صید نور علیمرادی تصریح کرد: این پروژه که از طرحهای مهر ماندگار در استان ایلام است که فاز اول آن در سال ۸۷ اجرا شده و در سال 90 نیز عملیات اجرایی به منظور تکمیل و بهره برداری آغاز شده و در پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان این مطلب که تاکنون 37 میلیارد ریال برای احداث بیمارستان شهر آبدانان هزینه شده است، افزود: برای تکمیل و بهره برداری کامل این پروژه مهم و تاثیرگذار در امر سلامت مردم 20 میلیارد ریال دیگر نیاز است که 12میلیارد ریال برای خرید تجهیزات و هشت میلیارد ریال نیز برای تکمیل عملیات اجرایی ساختمان آن لازم است .



بازدید استاندار ایلام از نمایشگاه ضیافت رمضان در ایلام

نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان در مراسمی با حضور استاندار ایلام، مسئولان محلی و جمع کثیری از مردم در پارک تفریحی چغاسبز ایلام گشایش یافت .

اعلایی در جریان افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: به منظور رفاه حال شهروندان و عرضه مستقیم بسیاری از مایحتاج عمومی و خصوصا مواد غذایی از جمله مرغ منجمد، برنج، لبنیات و دیگر اقلام خوراکی در این نمایشگاه عرضه می شود که علاوه بر در دسترس بودن آسان، از هدر رفتن زمان برای شهروندان و تردد پر شمار آنان به نقاط مختلف شهر برای تهیه این اقلام جلوگیری می شود .

وی در ادامه افزود: محصولات عمومی و غذایی این نمایشگاه با تخفیف ویژه 10 الی 15 درصدبه شهروندان عرضه می شود که گام مهمی در راستای تعدیل قیمت ها و ثبات عرضه و تقاضا در بازار محسوب می شود.

این نمایشگاه به مدت 10 روز از ساعت 16 الی 24 برای بازدید عموم دایر بوده و در قالب 85 غرفه برای عرضه مستقیم کالا و مایحتاج عمومی و همچنین انواع مختلف مواد غذایی به مردم در نظر گرفته شده است.

صعود کوهنوردان آبدانانی به زرد کوه بختیاری

محمد حیدری رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان آبدانان با اعلام این خبر گفت : این کوهنوردان توانستند با دو روز کوه پیمایی قله چهار هزار و150 متری شاه شیدان زرد کوه در استان چهارمحال بختیاری صعود کردند، تعداد 11 نفر در این کوه پیمایی حضور داشتند .

محمد حیدری گفت: تا کنون اعضای این هیئت توانسته اند به 3 قله از مجموع قلل این رشته کوه را صعود کنند و برای دومین بار است که قله ی شاه شهیدان زردکوه را فتح می کنند .

حیدری صعود به قله ی دماوند، سبلان، شیرکوه، اشترانکوه، علم کوه دنا، شاهو را از سال 84 تا 90 از جمله افتخارات این هیأت عنوان کرد .

12 میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی روستاهای شهرستان آبدانان هزینه شده است

محمد خدامرادی مسئول بنیاد مسکن شهرستان آبدانان گفت: تا کنون 12 میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در 14 روستای شهرستان آبدانان هزینه شده است.

وی افزود: این مبلغ از محل اعتبارات استانی و ملی جهت اجرای کانال سنگی به طول 935 هزار متر، جدول گذاری به طول سه هزار متر، ساخت چهار دستگاه پل به طول 28 متر، شن ریزی، پیاده رو، آسفالت دیوار حائل در روستاهای گل گل، شهرک هزارانی، پشت قلعه و انجیره هزینه شده است .

وی گفت: طرح هادی در حال حاضر در 24 روستای شهرستان در حال اجراست، لازم به ذکر است آبدانان دارای 40 روستای دارای سکنه و 31 روستای دارای طرح هادی است.

بانوی ورزشکار ایلامی مربی دروازه بانان تیم ملی شد

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام گفت: بانوی ورزشکار این استان به تازگی به عنوان مربی دروازه بانان تیم ملی انتخاب شد

فرزاد فتاحی اعلام کرد: 'زمرد سلیمانی' دروازه بان تیم فوتبال بانوان استان ایلام که چندین سال در اردوی بازی های مختلف تیم ملی بزرگسالان بانوان کشور شرکت داشت، مربی دروازه بانان تیم ملی فوتبال شد.

وی ادامه داد: این ورزشکار موفق ایلامی با توجه به سابقه درخشان از سوی مدیر فنی تیم ملی فوتبال بانوان برای مربی گری دروازه بانان تیم ملی انتخاب شده است .

12 طرح آبرسانی در شیروان چرداول به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام از بهره برداری از 12 طرح آبرسانی در روستاهای شهرستان شیروان چرداول تا پایان امسال خبر داد.

احمد دوستعلی گفت: با اجرای این طرح ها دو هزار و 242 خانوار با جمعیت بیش از 10 هزار و 800 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

وی احداث شبکه توزیع داخلی به طول 85 هزار و 558 متر، اجرای 32 هزار و 515 متر خط انتقال و احداث دو هزار و 550 متر مکعب مخزن بتنی را از جمله مشخصات این طرح ها عنوان کرد وافزود: برای اجرای این عملیات آبرسانی پنج میلیارد و 800 میلیون ریال از محل اعتبارهای عمرانی استانی هزینه می شود .

اجرای طرح پزشک خانواده از اول مهرماه در استان

به منظور اجرای مناسب طرح پزشک خانواده در شهرستان ایلام نشستی در فرمانداری ایلام برگزار شد.

در این نشست اعلام شد برای اجرای این طرح در شهرستان ایلام به 60 پزشک و 80 نفر ماما، پرستار، کاردان بهداشت خانواده، کارشناس تغذیه و روانشناس بالینی و کارشناس بهداشت نیاز است.

در این جلسه مسئولان مرکز بهداشت شهرستان ایلام و نمایندگان بیمه های درمانی گزارشی از اقدامات انجام شده برای اجرای مناسب این طرح ارائه کردند.

ارجمندی فرماندار ایلام در جلسه ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده شهرستان ایلام اطلاع رسانی مناسب را از ملزومات اجرای این طرح دانست و گفت: تامین پزشک مورد نیاز و تجهیز مراکز بهداشتی و همکاری بیمه ها در موفقیت این طرح بسیار موثر است.

طرح پزشک خانواده از اول مهر ماه در استان اجرا می شود.